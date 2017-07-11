За опытом в Китай. Бишкек и Пекин укрепляют двустороннее сотрудничество

Официальная делегация депутатов Бишкекского городского кенеша пребывает в Китае. Об этом сообщает пресс-служба БГК.

Делегацию возглавил председатель горкенеша Канатбек Музуралиев.

Согласно программе визита депутаты БГК посетят в Пекине ряд предприятий и ознакомятся с их деятельностью, осмотрят выставочный зал городского планирования, который был открыт в 2004 году. В этом зале представлены уникальные мультимедийные макеты, демонстрирующие особенности планировки Пекина с древних времен до настоящего времени. В ходе посещения депутаты горкенеша ознакомятся с градостроительным планом и организацией транспортной системы столицы Китая.

Кроме того, в Поднебесной запланирована встреча с председателем Всекитайского собрания народных представителей города Пекин.