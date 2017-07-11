Погода
$ 69.45 - 69.65
€ 78.87 - 79.67

За опытом в Китай. Бишкек и Пекин укрепляют двустороннее сотрудничество

143  1
ВБ

Официальная делегация депутатов Бишкекского городского кенеша пребывает в Китае. Об этом сообщает пресс-служба БГК.

Делегацию возглавил председатель горкенеша Канатбек Музуралиев.

Согласно программе визита депутаты БГК посетят в Пекине ряд предприятий и ознакомятся с их деятельностью, осмотрят выставочный зал городского планирования, который был открыт в 2004 году. В этом зале представлены уникальные мультимедийные макеты, демонстрирующие особенности планировки Пекина с древних времен до настоящего времени. В ходе посещения депутаты горкенеша ознакомятся с градостроительным планом и организацией транспортной системы столицы Китая.

Кроме того, в Поднебесной запланирована встреча с председателем Всекитайского собрания народных представителей города Пекин.

URL: http://www.vb.kg/363070
Теги:
Бишкекский горкенеш, Китай
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Адилет Кадыров
11.07.2017, 12:42
Карма: -37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 45
Минусов: 82
Комментариев: 71

Надо было наших дорожников туда отправить, а не этих упырей. Толку то? А деньги мы платим. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  