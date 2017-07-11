Происшествие на технологической трассе, ведущей на рудник Кумтор

9 июля в 11:28 во время осуществления регулярного конвоя, доставляющего грузы на рудник Кумтор, произошёл наезд одной из автоцистерн с грузом горючего на берму безопасности. Перевернувшись, автоцистерна съехала с технологической трассы и оказалась на узком пологом участке, где произошла утечка примерно семи тонн дизельного топлива. Попадания в какой-либо водный источник не произошло, поскольку случившаяся утечка топлива затронула лишь ограниченный по площади участок местности.

На место происшествия немедленно прибыла аварийная бригада, о случившемся были оповещены органы власти КР, как того требует утверждённый план действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Получивший лёгкие травмы водитель автоцистерны был доставлен в местную больницу.

В тот же день была произведена полная очистка загрязнённой территории.

КГК продолжает тесно сотрудничать с местными органами власти для завершения расследования случившегося.