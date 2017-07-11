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Шыкмаматов: Азат Базаркулов не обсуждал с нами вопрос MegaCom

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Аида Джумашева

Сегодня, 11 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова. Он заявил, что глава MegaCom Азат Базаркулов лжет, говоря, что он обсуждал вопрос  MegaCom с членами "Ата Мекен". 

"Азат сказал, что видел меня в кафе "Обама" вместе с Текебаевым, Маматкеримовым, Байболовым, Чотоновым. Я сказал ему, зачем он врет. Тот ответил, что на него давили, говорили еще хуже показания давать, и он на крючке. Азат сказал, что он боялся, так как у него семья и дети. Народ как сериал смотрит процесс. На процессе нужно достичь истины. В "Обаме" был я или нет, у меня не феноменальная память, но с Азатом я не обедал, не спрашивал о делах "Мегакома". Все его слова – ложь", - сказал Шыкмаматов.

URL: http://www.vb.kg/363075
Теги:
MegaCom, Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, суд
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Медер Айбекович
11.07.2017, 12:46
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В "Обаме" был я или нет, у меня не феноменальная память, но с Азатом я не обедал, не спрашивал о делах "Мегакома". Все его слова – ложь"

Вот так вот неумело пытается оправдаться Шыкмаматов! Кто ему поверит то?

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