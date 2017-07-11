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Ремонт павильона "Кыргызстан" на ВДНХ в Москве обойдется в 43 млн сомов

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Глеб Куренев

Кыргызстанский павильон на ВДНХ в Москве будет отремонтирован на сумму 43,7 миллиона сомов. Соответствующий тендер объявили "Кыргыздипсервис" на портале государственных закупок.

В тендере говорится, что необходимы подрядные работы по фасадной части на объекте культурного наследия, который расположен на территории ВДНХ.

Исполнитель должен иметь опыт выполнения подобных договоров. Также строительная компания должна предоставить лицензию, выданную в РФ.

URL: http://www.vb.kg/363078
Теги:
госзакупки
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Комментарии
Медер Айбекович
11.07.2017, 12:48
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Давай Сариев! Покажи, что ты не Лев Толстой и сделай полезное, получишь хороший пиар.

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