Ремонт павильона "Кыргызстан" на ВДНХ в Москве обойдется в 43 млн сомов

Кыргызстанский павильон на ВДНХ в Москве будет отремонтирован на сумму 43,7 миллиона сомов. Соответствующий тендер объявили "Кыргыздипсервис" на портале государственных закупок.

В тендере говорится, что необходимы подрядные работы по фасадной части на объекте культурного наследия, который расположен на территории ВДНХ.

Исполнитель должен иметь опыт выполнения подобных договоров. Также строительная компания должна предоставить лицензию, выданную в РФ.