Прокуратура просит огласить показания свидетелей по делу Текебаева

Сегодня, 11 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса представители прокуратуры заявили ходатайство об оглашении показаний нескольких свидетелей. По данным гособвинения, им не были вручены повестки, так как не смогли их найти.

В свою очередь адвокаты подсудимых выступили против данного ходатайства. По словам стороны защиты, оглашение показаний свидетелей в суде без уважительных причин является незаконным.

Адвокат Чынара Джакупбекова отметила, что показания свидетелей могут быть оглашены в следующих случаях:

1) при наличии существенных противоречий между этими показаниями и показаниями, данными в суде;

2) при отсутствии в судебном заседании потерпевшего или свидетеля по причинам, исключающим возможность его явки в суд;

3) при отказе их от дачи показаний.

Адвокат Канат Хасанов возмутился ходатайством гособвинения.

"В прошлый раз вы по просьбе прокуратуры зачитали показания жены Маматкеримова. Пусть свидетели придут, пусть дадут показания. Бремя доказательств преступления лежит на прокуратуре. Это их свидетели. Почему мы должны постоянно идти на поводу у прокуратуры?" - сказал Хасанов.

Он также заявил ходатайство о повторном допросе в качестве свидетеля жены Талантбека Маматкеримова.

В итоге суд оставил ходатайство прокуроров открытым.