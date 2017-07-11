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Прокуратура просит огласить показания свидетелей по делу Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 11 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса представители прокуратуры заявили ходатайство об оглашении показаний нескольких свидетелей. По данным гособвинения, им не были вручены повестки, так как не смогли их найти. 

В свою очередь адвокаты подсудимых выступили против данного ходатайства. По словам стороны защиты, оглашение показаний свидетелей в суде без уважительных причин является незаконным.

Адвокат Чынара Джакупбекова отметила, что показания свидетелей могут быть оглашены в следующих случаях:

1) при наличии существенных противоречий между этими показаниями и показаниями, данными в суде;

2) при отсутствии в судебном заседании потерпевшего или свидетеля по причинам, исключающим возможность его явки в суд;

3) при отказе их от дачи показаний.

Адвокат Канат Хасанов возмутился ходатайством гособвинения.

"В прошлый раз вы по просьбе прокуратуры зачитали показания жены Маматкеримова. Пусть свидетели придут, пусть дадут показания. Бремя доказательств преступления лежит на прокуратуре. Это их свидетели. Почему мы должны постоянно идти на поводу у прокуратуры?" - сказал Хасанов.

Он также заявил ходатайство о повторном допросе в качестве свидетеля жены Талантбека Маматкеримова.

В итоге суд оставил ходатайство прокуроров открытым.

URL: http://www.vb.kg/363080
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Руслан Рустамович
11.07.2017, 12:50
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Сначала он рассказал о графике работы Текебаева 13 мая 2010 года: в этот день были круглый стол и экстренное совещание, так как на юге страны ситуация обострялась.Далее, отвечая на вопросы, свидетель рассказал, что Текебаев с Маевским встречался дважды – в Бишкеке и в Москве.Первая прошла в конце августа. Текебаев сказал ему, что они поедут в «Супару». «Нас встретил Талант Маматкеримов, был там также русский бизнесмен. Узнал, что тем русским бизнесменом оказался [Леонид] Маевский. Когда обратно ехали, Текебаев сказал, что поедем в Москву, чтобы я готовил командировочную», - пояснил он.Свидетель рассказал подробности поездки в Москву. «Улетели в Москву в сентябре, Маматкеримов и тот русский бизнесмен встретили нас, были также ребята из посольства. Сели в машину русского бизнесмена, расположились в посольстве. Встретились с депутатами Госдумы. Вечером сказали, что нас тот бизнесмен приглашает на чай, там посидели 30 минут и вышли», - рассказал бывший телохранитель.«На скоростном поезде поехали и прибыли в аэропорт. Я летел с Маматкеримовым, он рассказал о планах своих, говорил, что его друг, российский бизнесмен, приносит большие инвестиции в Кыргызстан», - рассказал свидетель.Свидетель Нурбек Абдрахманов также рассказал о конфликте Текебаева и Омурбека Абдрахманова. «Делегация прибыла тогда, я зашел в приемную, Абдрахманов сильно хлопнул дверью. После этого его отношения с Текебаевым испортились, они чуть в коридоре два раза не подрались. Я разнял их», - сказал бывший телохранитель. Он добавил, что в той делегации не было Маевского.

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