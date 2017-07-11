Прокуратура просит огласить показания свидетелей по делу Текебаева

Сначала он рассказал о графике работы Текебаева 13 мая 2010 года: в этот день были круглый стол и экстренное совещание, так как на юге страны ситуация обострялась.Далее, отвечая на вопросы, свидетель рассказал, что Текебаев с Маевским встречался дважды – в Бишкеке и в Москве.Первая прошла в конце августа. Текебаев сказал ему, что они поедут в «Супару». «Нас встретил Талант Маматкеримов, был там также русский бизнесмен. Узнал, что тем русским бизнесменом оказался [Леонид] Маевский. Когда обратно ехали, Текебаев сказал, что поедем в Москву, чтобы я готовил командировочную», - пояснил он.Свидетель рассказал подробности поездки в Москву. «Улетели в Москву в сентябре, Маматкеримов и тот русский бизнесмен встретили нас, были также ребята из посольства. Сели в машину русского бизнесмена, расположились в посольстве. Встретились с депутатами Госдумы. Вечером сказали, что нас тот бизнесмен приглашает на чай, там посидели 30 минут и вышли», - рассказал бывший телохранитель.«На скоростном поезде поехали и прибыли в аэропорт. Я летел с Маматкеримовым, он рассказал о планах своих, говорил, что его друг, российский бизнесмен, приносит большие инвестиции в Кыргызстан», - рассказал свидетель.Свидетель Нурбек Абдрахманов также рассказал о конфликте Текебаева и Омурбека Абдрахманова. «Делегация прибыла тогда, я зашел в приемную, Абдрахманов сильно хлопнул дверью. После этого его отношения с Текебаевым испортились, они чуть в коридоре два раза не подрались. Я разнял их», - сказал бывший телохранитель. Он добавил, что в той делегации не было Маевского.