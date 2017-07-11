Судье по делу Текебаева в четвертый раз заявили отвод

Сегодня, 11 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о допуске на заседание всех средств массовой информации.

"Все свидетели обвинения допрошены. Ранее прокуратура просила запретить фото- и видеосъемку в целях безопасности свидетелей. Остались свидетели защиты. Они готовы открыто дать свои показания", - сказал Хасанов.

Его поддержал адвокат Искен Афиджанов, отметив, что фото- и видеосъемка нужны в целях объективного и независимого рассмотрения дела.

Судья Эрнис уулу Айбек отказал в данном ходатайстве. В ответ на это Хасанов заявил четвертый отвод судье.

Суд удалился в совещательную комнату.