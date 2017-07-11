Погода
$ 69.45 - 69.65
€ 78.87 - 79.67

Судье по делу Текебаева в четвертый раз заявили отвод

154  4
Аида Джумашева

Сегодня, 11 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о допуске на заседание всех средств массовой информации.

"Все свидетели обвинения допрошены. Ранее прокуратура просила запретить фото- и видеосъемку в целях безопасности свидетелей. Остались свидетели защиты. Они готовы открыто дать свои показания", -  сказал Хасанов.

Его поддержал адвокат Искен Афиджанов, отметив, что фото- и видеосъемка нужны в целях объективного и независимого рассмотрения дела.

Судья Эрнис уулу Айбек отказал в данном ходатайстве. В ответ на это Хасанов заявил четвертый отвод судье.

Суд удалился в совещательную комнату.

URL: http://www.vb.kg/363081
Теги:
Омурбек Текебаев, СМИ, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (3 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
Aiperi Kulyiva
11.07.2017, 11:53
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 25


На процессе адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о допуске на заседание всех средств массовой информации.

А СМИ оно надо? Тема давно набила оскомину читателю и зрителю из пустого в порожнее. Адвокаты Текебаева давно превратились в актёров мексиканского сериала.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Aiperi Kulyiva
11.07.2017, 12:04
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 25

Хасанов точно юрист? Слэнг у него, как у чёрного, любимое слово "конченный".

0
Цитировать
Жалоба модератору
Темир рустамов
11.07.2017, 12:29
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Какие все таки хитрые адвокаты у Текебаева. Текебаев подстать себе набрал за бешенные деньги этих адвокатов, которые готовы защищать и Чикатило, утверждая что он хороший, а все остально вранье. 

Почему адвокаты согласились проводить допрос свидетелей обвинения без СМИ, а когда очередь дошла до свидетей защиты сразу потребовали СМИ. Где гарантия, что свидетели защиты говорят правду?! Они же друзья Текебаева и однопартийцы-подельники! И вообще все должно справедливо и обьективно, все должны быть в равных условиях. раз ннебыло СМИ при свидетелях обвинения, не должны быть СМИ и при свидетелях защиты! пусть суд сам все решает.  

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бермет Осмонкулова
11.07.2017, 12:52
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 31
Комментариев: 44

Его поддержал адвокат Искен Афиджанов, отметив, что фото- и видеосъемка нужны в целях объективного и независимого рассмотрения дела.

Они просто хотят устроить шоу!!! Это в стиле Текеши!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  