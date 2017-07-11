В Бразилии демонстранты сожгли куклу, изображающую президента страны

Протестующие в Сан-Паулу собрались вместе, чтобы сжечь на улице куклу, изображающую президента Бразилии Мишела Темера.

Как сообщает RT со ссылкой на Globo, акция прошла на одной из центральных магистралей города.

Протестующие таким образом показали своё несогласие с трудовой реформой президента, а также выступили против политики нынешнего правительства в целом. На митинге звучали призывы отправить Темера в отставку в связи с коррупционным скандалом, в центре которого он оказался.

Ранее профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец в разговоре с НСН предположил, кто из бразильских политиков может стать новым главой государства.