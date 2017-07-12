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Названы сроки повсеместного распространения электромобилей

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Британские ученые спрогнозировали, что электромобили уже к 2022 году смогут полноценно конкурировать с машинами на бензиновом двигателе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Energy, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на Имперский колледж Лондона (Великобритания).

В самом пессимистичном сценарии цены на автомобильные аккумуляторы обгонят стоимость бензина не позднее 2034 года. Авторы также прогнозируют, что в 2030 годах станет экономически эффективным получение в домашних условиях электроэнергии от солнечных крыш.

К подобным выводам ученые пришли, оценив темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах и солнечных крышах.

В настоящее время многие страны и компании планируют отказ от углеводородных двигателей. В частности, на 2040 год Франция наметила запрет продаж машин, работающих на керосине и бензине. Компания Volvo запланировала отказ от производства автомобилей с исключительно углеводородными двигателями на 2019 год.

URL: http://www.vb.kg/363085
Теги:
наука, транспорт
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Комментарии
Алексей Счастье
12.07.2017, 09:07
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Съемная многоразовая ТОНИРОВКА , ни один гаишник не докопается.

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Насыр
12.07.2017, 10:04

Статью писала женщина.Только женщина может написать что во Франции существуют автомобили работающие на керосине и их скоро запретят ))))

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