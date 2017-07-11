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Минэкономики: КР имеет благоприятный инвестиционный климат

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ВБ

Кыргызская Республика имеет благоприятный инвестиционный климат, в связи с чем активно продвигается работа над созданием наилучшего делового климата в регионе. Об этом заявил заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров на бизнес-форуме Кыргызстан – США, который начал свою работу сегодня в Бишкеке.

По данным отчета Всемирного банка "Ведение бизнеса", Кыргызстан занимает 75-е место, улучшив свою позицию на 0,08 пункта.

Открытие компании в Кыргызской Республике требует всего 2 процедуры, занимает 3 дня, и расходы, связанные с этим, составляют 2,7% от среднедушевого дохода населения. Данные показатели выводят республику на 12-ю позицию в мире, отметил Абакиров.

По его словам, в соответствии с инвестиционным законодательством в КР инвестиционный режим является равным как для отечественного инвестора, так и для иностранного, сокращены административные барьеры при вхождении на рынок, предусмотрены свободный вывоз капитала и валютная конвертация. В стране действует наиболее либеральный налоговый режим, согласно которому ставка по НДС составляет 12%, а налог на прибыль и налог с продаж – 10%.

"Проводимые правительством реформы будут способствовать увеличению делового потенциала, а также активизируют позиции предпринимательских кругов двух стран. Поэтому важно создать благоприятные условия для работы по линии бизнес-ассоциаций и тесной координации их деятельности", - сообщил чиновник.

Следует отметить, данный форум организован Государственным агентством по продвижению инвестиций и экспорта при Минэкономики КР, Американо-Кыргызским деловым советом (USKGZBC) совместно с Американской торговой палатой в КР (AmCham).

В рамках форума будет представлена информация об условиях и возможностях сотрудничества с американскими компаниями.

Также планируется проведение B2B-встреч с кыргызстанскими партнерами.

Цель визита первой крупной делегации бизнесменов США в Бишкек с 10 по 12 июля – изучение торгово-экономических и инвестиционных возможностей страны.

В состав американской делегации входят представители компаний AGCO, Baker & McKenzie и General Electric, основатели-члены Американо-Кыргызского делового совета (USKGZBC), а также представители таких компаний, как AES, Mobilized Construction, American Councils for International Education, Coca-Cola и других, представляющих разные отрасли экономики США.

URL: http://www.vb.kg/363086
Теги:
инвестиции, США, форум, экономика, Минэкономики
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Алинур Молдокматов
11.07.2017, 12:56
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заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров 

Это же тот который признан плохим помощником в бизнесе для предпринимателей работающих в Кыргызстане...

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