Судья по делу Текебаева в очередной раз отказал в своем отводе

Ого, какие баталии разгорелись в комментариях в социальных сетях! И люди не просто люди, а знаковые фигуры кыргызской юриспруденции! Только отношение к праву, надо сказать, разное.Яблоко раздора – участие или НЕучастие Текебаева в делах Мегакома. Почему г-н уважаемый Шыкмаматов защищает своего лидера, вполне понятно. Непонятно возмущение и даже гнев, проявляемый г-ном Канатом Хасановым, симпатизирующим главе «Ата-Мекена» ...Неужели бывший министр юстиции, который совсем НЕ в «теме», и адвокат, никогда НЕ защищавший фигурантов дел по «МегаКому», знают больше Икрамидина Айткулова, представлявшего интересы не одного, а сразу двух советников гендиректора этой сотовой компании? Неужели той толики знаний фактуры по «МегаКому» достаточно Хасанову и Шыкмаматову для заявлений о полной НЕпричастности Омурбека Текебаева к расхищению средств злосчастного мобильного оператора? Знаете, меня сейчас искренне удивляют мужики, не отвечающие за свой «базар» в попытке бороться за честь мундира одного из «временщиков» – не удостоверились в обратном, лучше молча понаблюдайте за развитием событий.Уважаемая публика, помните посещение Текебаевым столичной тюрьмы? Он пришел в составе делегации от фракции «Ата-Мекен» ко мне в тюремную камеру. Заверил в том, что ВСЕ изложенные в моем обращении к депутатам факты будут проверены. Однако... Наврал. В том самом обращении я писала о двух моментах: первый касался мародерских дел и злоупотреблений генерала Рысалиева, а второй – «Мегакома». Текебаев лично мне в присутствии шести женщин, содержавшихся вместе со мной, дал слово разобраться. Но в ход атамекеновцы пустили лишь то, что касалось ненавистного им руководителя ГСИН. Я провела своеобразный тест и убедилась окончательно в личной заинтересованности Текебаева в опеке и защите «МегаКома», возглавляемого Азатом Базаркуловым.Ни разу с тех пор, а прошло уже более трех лет, никто из команды ТОЧ даже не заикнулся о надлежащей проверке, которую он пообещал. Мало того, трижды мои адвокаты и адвокаты Алмаза Абекова публично на пресс-конференциях обращались к генпрокурору и депутатам с требованием создать комиссию и провести ревизию силами Счетной палаты – в ответ тишина. Пока Нарымбаев «крышевал» интерес Текебаева и лично раздавал поручения Саляновой, это было попросту невозможно. Сейчас вся свора окопавшихся вокруг денег «МегаКома» товарищей встрепенулась: вдруг действительно у Атамбаева возникнет желание навести порядок в ситуации со скандальной сотовой компанией?«Пенвелл», долгие годы мирно сосуществовавший с Текебаевым, быстренько открестился от оного, организовав вброс публикаций о связи «Ата-Мекена» с Максимом Бакиевым. А почему, спросите вы. Всё просто – ребята потеряли сначала Нарымбаева и Салянову, сейчас под око президента попал сам Омурбек Чиркешович. И бывшего соратника по расхищению мегакомовских «бабок» слили в унитаз, заодно пытаясь расправиться руками Атамбаева с елисеевскими фирмами, остающимися де-юре законными владельцами товарной марки «МегаКом».Мне, женщине, которую подвергли унижениям и оскорблениям, страданиям и боли, незачем любить Атамбаева и его окружение. И я точно знаю тех, кто стоял фактически за всей историей моих слёз.Уважаемые господа! Никогда не говорите мне, что я поборница прав Атамбаева.Никогда даже не допускайте мысли о том, что я могу выступить в защиту хотя бы одного члена Временного правительства. Это невозможно. Мои дети пять лет были сиротами при живой матери, они пережили за прошедшие годы столько боли и лишений, что из их памяти страшные дни не сотрутся ещё долго. Только Богу известно, как я выжила и как пережила разлуку с маленькими Марией и Сашей. Только Богу известно, как трудно было моему старшему сыну Руслану прокормить младших братика и сестрёнку в обстановке всеобщего издевательского настроения, подогреваемого прессой. Такое не забывается. Я помню всё...Годы в тюрьме меняют характер, закаляют волю и формируют особое отношение к справедливости и честности. И я хочу быть честной к вам, обществу и событиям. И если к неприглядным делам в « МегаКоме» президент не причастен, то я вынуждена это признать и сообщить тем, кто слышит меня. Атамбаев не расхищает « МегаКом» .Сегодня на меня буквально обрушилась армия троллей и фейков из группы поддержки Омурбека Текебаева. Отвалите, мои хорошие! Правда одна. И от неё не уйти. Отвечать надо. Не надо визжать, как баба, призывая к общественности. И ещё, Омурбек Чиркешович, запретите вашим товарищам копаться в моём белье, это непорядочно для мужика. Объясните им, что не сдержали слово, лично данное женщине, взывающей к справедливости.Кстати, хочу внести на повестку дня вопрос, не касающийся многострадального « МегаКома» . Как отец Конституции заставил целый отряд чиновников и даже судей, оформить незаконно земельный участок в элитном центре Бишкека на сестру Айгули Турдуевой, а затем продал его своим же подставным лицам в виде уже введенного в эксплуатацию здания, которого НЕ было и НЕТ, с полным пакетом документов от архитектуры и ГРС? И как он, зная о своих грехах, говорит о нечестно нажитых « угодьях» Албека Ибраимова с Алмазбеком Атамбаевым?.. Я не напоминаю сейчас о судьбе девушки из видео, ведь копаться в чужом белье – моветон.

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