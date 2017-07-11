Фейк-ньюс. Есть у демократии начало, нет у демократии конца

Вопли о том, что с демократией в Кыргызстане покончено, а свобода слова задушена, оказались преувеличены и преждевременны. Грязь в Интернет продолжает сливаться тоннами, причем больше других стараются те, кто якобы старается выдерживать высокие стандарты при работе с информацией, ретиво защищает права человека и отстаивает некие принципы, постичь которые дано не каждому.

"Фейк-нюьс" - уже по одному звучанию этого слова можно определить место его происхождения. И тот же Дональд Трамп, не стесняясь, признается в том, что некогда ведущие американские телеканалы и другие электронные средства массовой информации погрязли во лжи и клевете. У них, за океаном, свои разборки, не так ли? И тем не менее не лишним будет напомнить, что нынешний президент США открыто изобличает издания, распространяющие слухи, а его жена Мелания не так давно выиграла суд против Daily Mai. Издание было наказано за то, что напечатало материал о том, как в 90-е нынешняя супруга президента США работала моделью в сфере элитных эскорт-услуг.

Дело закончилось тем, что Daily Mail не просто удалило статью, издание публично извинилось перед супругой американского лидера и заявило о том, что выплатит ей компенсацию за нанесенный ущерб. При подаче иска речь шла о 150 миллионах долларов. На какой сумме стороны сошлись, чтобы урегулировать конфликт, неизвестно. При этом ни нынешнюю первую леди США, ни ее супруга никто не обвинял в нападках на демократию или удушение свободы слова. То есть в Америке разборки со СМИ считаются нормальным явлением. Там действует железное правило: соврал – значит заплатишь.

Что есть независимая и свободная пресса у нас, в Кыргызстане? Если тиражирование сплетен, передергивание фактов, дезинформация и откровенные провокации имеют отношение к международным стандартам журналистики, может быть, кто–то даст почитать методичку, где это написано? Или, может быть, там закреплено за кем-то привилегированное право неприкосновенности за трансляцию фейков, разжигающих межнациональную рознь, пропаганду терроризма или призывающих дестабилизировать обстановку в стране? Есть у демократии начало, нет у демократии конца…

Производителем основного потока лжи в Кыргызстане являются либеральные, то есть спонсируемые Западом СМИ. При этом, когда их на этом ловят и понуждают ответить за распространение клеветы, поднимается дикий вой о наездах на свободу слова. К борьбе за демократические принципы и права человека активно подключаются всевозможные НПО и правозащитники. В результате раздувается вселенский скандал по поводу того, что отдельные масс-медиа страдают за правду. В депешах своим западным кураторам гражданские активисты рисуют мрачные картины о политических репрессиях и гонениях на инакомыслящих, о притеснениях и установлении авторитаризма. И, кстати, на это действительно авторитетные крупные международные организации и те же государства Евросоюза уже не ведутся. Лишь изредка всплески активности проявляют некие заштатные НПО или комитеты, у которых кроме вывесок, похоже, ничего и нет.

Тем временем по неоднозначным статьям уже состоялись судебные заседания, они признали несколько материалов клеветническими, порочащими честь и достоинство президента. На учредителя СМИ, редакцию, публиковавшую материалы, и журналистов наложили существенные штрафы. Но это не оказалось концом демократии. Теперь потоки обвинений в расправе над неугодными обрушились на суды.

Под один из судов журналистов подвела правозащитница, образно выразившаяся об "изнасилованной Конституции", под другой –

"атамекеновские" юристы. Пресс-конференция адвокатов Текебаева была незабываемой. Тогда со ссылкой на спецслужбы Турции, показав некий документ, они сообщили, что груз на борту самолета, разбившегося в январе возле аэропорта "Манас" в селе Дача-Су, принадлежал семье Атамбаева. Этот фейк получил широкую известность под условным названием "гремучая змея". Созданная в парламенте депутатская комиссия пришла к выводу, что в статье содержится ложная информация. О том же с самого начала говорит и турецкая сторона. Так что оставалось суду, кроме как удовлетворить иск заявителя в лице Генеральной прокуратуры?

Все эти процессы и разборки со СМИ, к сожалению, не дают ответа на вопрос: что же такое свобода слова? Учитывая то, как этим понятием манипулируют сейчас, видимо, в стандартах журналистики возникла путаница, или просто кому-то выгодно, чтобы фейки и клевета считались достижением демократии.

Согласитесь, распространение лжи не является нормой международного права. В Кыргызстане действуют законы о гарантиях неприкосновенности личности, защите чести и достоинства. Да, на редакции и авторов накладывают штрафы по искам в рамках правового поля. Рты масс-медиа никто не закрывает. Им, наоборот, дают понять, что если есть желание плодить фейки – пожалуйста, продолжайте в том же духе, но отвечайте за слова. Во всех демократических странах за распространение лжи нужно отвечать по закону.