Погода
$ 69.45 - 69.65
€ 78.87 - 79.67

Фейк-ньюс. Есть у демократии начало, нет у демократии конца

144  0
Кирилл Степанюк

Вопли о том, что с демократией в Кыргызстане покончено, а свобода слова задушена, оказались преувеличены и преждевременны. Грязь в Интернет продолжает сливаться тоннами, причем больше других стараются те, кто якобы старается выдерживать высокие стандарты при работе с информацией, ретиво защищает права человека и отстаивает некие принципы, постичь которые дано не каждому.

"Фейк-нюьс" - уже по одному звучанию этого слова можно определить место его происхождения. И тот же Дональд Трамп, не стесняясь, признается в том, что некогда ведущие американские телеканалы и другие электронные средства массовой информации погрязли во лжи и клевете. У них, за океаном, свои разборки, не так ли? И тем не менее не лишним будет напомнить, что нынешний президент США открыто изобличает издания, распространяющие слухи, а его жена Мелания не так давно выиграла суд против Daily Mai. Издание было наказано за то, что напечатало материал о том, как в 90-е нынешняя супруга президента США работала моделью в сфере элитных эскорт-услуг.

Дело закончилось тем, что Daily Mail не просто удалило статью, издание публично извинилось перед супругой американского лидера и заявило о том, что выплатит ей компенсацию за нанесенный ущерб. При подаче иска речь шла о 150 миллионах долларов. На какой сумме стороны сошлись, чтобы урегулировать конфликт, неизвестно. При этом ни нынешнюю первую леди США, ни ее супруга никто не обвинял в нападках на демократию или удушение свободы слова. То есть в Америке разборки со СМИ считаются нормальным явлением. Там действует железное правило: соврал – значит заплатишь.

Что есть независимая и свободная пресса у нас, в Кыргызстане? Если тиражирование сплетен, передергивание фактов, дезинформация и откровенные провокации имеют отношение к международным стандартам журналистики, может быть, кто–то даст почитать методичку, где это написано? Или, может быть, там закреплено за кем-то привилегированное право неприкосновенности за трансляцию фейков, разжигающих межнациональную рознь, пропаганду терроризма или призывающих дестабилизировать обстановку в стране? Есть у демократии начало, нет у демократии конца…

Производителем основного потока лжи в Кыргызстане являются либеральные, то есть спонсируемые Западом СМИ. При этом, когда их на этом ловят и понуждают ответить за распространение клеветы, поднимается дикий вой о наездах на свободу слова. К борьбе за демократические принципы и права человека активно подключаются всевозможные НПО и правозащитники. В результате раздувается вселенский скандал по поводу того, что отдельные масс-медиа страдают за правду. В депешах своим западным кураторам гражданские активисты рисуют мрачные картины о политических репрессиях и гонениях на инакомыслящих, о притеснениях и установлении авторитаризма. И, кстати, на это действительно авторитетные крупные международные организации и те же государства Евросоюза уже не ведутся. Лишь изредка всплески активности проявляют некие заштатные НПО или комитеты, у которых кроме вывесок, похоже, ничего и нет.

Тем временем по неоднозначным статьям уже состоялись судебные заседания, они признали несколько материалов клеветническими, порочащими честь и достоинство президента. На учредителя СМИ, редакцию, публиковавшую материалы, и журналистов наложили существенные штрафы. Но это не оказалось концом демократии. Теперь потоки обвинений в расправе над неугодными обрушились на суды.

Под один из судов журналистов подвела правозащитница, образно выразившаяся об "изнасилованной Конституции", под другой –

"атамекеновские" юристы. Пресс-конференция адвокатов Текебаева была незабываемой. Тогда со ссылкой на спецслужбы Турции, показав некий документ, они сообщили, что груз на борту самолета, разбившегося в январе возле аэропорта "Манас" в селе Дача-Су, принадлежал семье Атамбаева. Этот фейк получил широкую известность под условным названием "гремучая змея". Созданная в парламенте депутатская комиссия пришла к выводу, что в статье содержится ложная информация. О том же с самого начала говорит и турецкая сторона. Так что оставалось суду, кроме как удовлетворить иск заявителя в лице Генеральной прокуратуры?

Все эти процессы и разборки со СМИ, к сожалению, не дают ответа на вопрос: что же такое свобода слова? Учитывая то, как этим понятием манипулируют сейчас, видимо, в стандартах журналистики возникла путаница, или просто кому-то выгодно, чтобы фейки и клевета считались достижением демократии.

Согласитесь, распространение лжи не является нормой международного права. В Кыргызстане действуют законы о гарантиях неприкосновенности личности, защите чести и достоинства. Да, на редакции и авторов накладывают штрафы по искам в рамках правового поля. Рты масс-медиа никто не закрывает. Им, наоборот, дают понять, что если есть желание плодить фейки – пожалуйста, продолжайте в том же духе, но отвечайте за слова. Во всех демократических странах за распространение лжи нужно отвечать по закону.

URL: http://www.vb.kg/363089
Теги:
СМИ, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  