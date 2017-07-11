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В Москве при пожаре в ТРЦ пострадали две гражданки КР. Их состояние тяжелое

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Айдана Абдуваитова

В результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве пострадали две гражданки Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-секретарь кыргызского посольства в Москве Гульбарчын Байымбетова.

По данным дипредставительства, среди пострадавших значатся две гражданки КР. Сейчас они находятся в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве.

"Сотрудники посольства связались с лечащими врачами больницы, состояние обеих гражданок тяжелое, но динамика положительная. Вопрос взят на контроль посольства", - отметили в посольстве.

Вчера, 10 июля, в крупном торговом центре на северо-востоке Москвы произошел пожар. Эпицентр пожара - текстильный магазин, который занимает весь цокольный этаж торгового центра. Число пострадавших при пожаре достигло 18 человек, 14 из них были доставлены в больницы. Огню был присвоен четвертый ранг пожара.

URL: http://www.vb.kg/363090
Теги:
пожар, соотечественники, Москва
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