В Москве при пожаре в ТРЦ пострадали две гражданки КР. Их состояние тяжелое

В результате крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве пострадали две гражданки Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-секретарь кыргызского посольства в Москве Гульбарчын Байымбетова.

По данным дипредставительства, среди пострадавших значатся две гражданки КР. Сейчас они находятся в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве.

"Сотрудники посольства связались с лечащими врачами больницы, состояние обеих гражданок тяжелое, но динамика положительная. Вопрос взят на контроль посольства", - отметили в посольстве.

Вчера, 10 июля, в крупном торговом центре на северо-востоке Москвы произошел пожар. Эпицентр пожара - текстильный магазин, который занимает весь цокольный этаж торгового центра. Число пострадавших при пожаре достигло 18 человек, 14 из них были доставлены в больницы. Огню был присвоен четвертый ранг пожара.