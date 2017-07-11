В Иссык-Кульской области будет открыта экспозиция "Алтайское кочевье"

21 июля состоится официальное открытие экспозиции "Алтайское кочевье" на территории Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Как отметили в ведомстве, экспозиция разработана в рамках предстоящего международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

Сама экспозиция будет размещена в здании музея и посвящена жизни алтайского кочевья – культуре повседневности. Дизайн будет выполнен в стилистике, близкой народным традициям, из типичных материалов. Гости музея смогут ознакомиться с лучшими экспонатами и инсталляциями ряда музеев страны.

В дополнение к экспозиции на территории центра планируется размещение живого музея в виде кочевья из 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов (кыргызов, казахов, татаров, башкир, уйгуров и др.) в национальных кочевых традициях. Специально для посетителей в течение трех дней будет представлена отдельная культурно-этнографическая программа с музыкальными, танцевальными номерами и специальными мастер-классами народов алтайской цивилизации.

Официальное открытие экспозиции "Алтайское кочевье" в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области запланировано на 21 июля с участием высоких гостей. В дальнейшем экспозиция будет открыта для всех желающих до 31 августа.

Культурно-этнографическое мероприятие по мотивам алтайского кочевья (30 юрт) будет действовать с 21 по 23 июля.