В селе Нижний Орок уже месяц нет воды

Народную новость прислал читатель

В селе Нижний Орок Чуйской области на некоторых улицах уже месяц как нет воды. Сначала говорили, что воду отключили специально из-за должников, мол, некоторые задолжали по 30-50 тысяч сомов. Если хотите, чтобы воду дали, идите и требуйте от задолжников оплатить долг.

Это говорили еще 21 июня.

После в местном айыл окмоту опять собрались граждане уже с заявлением, которое подписали более 200 человек, но там некая Надежда (не знаю ее отчества) сказала: "Я ничего не могу сделать, в "тысячниках " нет воды, идите со своим заявлением к Исаеву (какой-то главный в Сокулукском районе)".

По сей день каждое утро приезжает машина ТЭЦ, спускаются в люки и специально отключают воду. А наши местные депутаты сказали, что у них нет мандатов, и они ничего не могут сделать для народа, который их выбирал. Но у депутатов почему-то есть вода. Они не таскают воду, как простой народ, из соседних сел в 40-градусную жару.

Раньше же была вода в этих "тысячниках ", а сейчас нет. И с каждым разом причина отсутствия воды меняется.