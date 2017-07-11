Лекарь-онколог Хашим Зайналиев продолжит "лечить" пациентов в Омане

Знахарь Хашим Зайналиев прекратил врачевание в Кыргызстане и в ближайшее время уедет в Оман. Информацию "ВБ" подтвердил сам Зайналиев.

По его словам, частный центр в Бишкеке был закрыт несколько месяцев назад. Он распустил персонал и пациентов.

"Я остановил свою работу в Кыргызстане. Я бы хотел остаться здесь, у себя на родине, и работать, но, к сожалению, здесь это невозможно. Минздрав не может мне выдать лицензию, а если бы и мог по закону, то все равно бы не выдал, потому что они не признают мой подход к лечению. Я раньше сотрудничал с арабами, и они предложили поддержать меня. Они сказали, что сами займутся финансированием, организацией и подготовкой нового центра. Было несколько предложений, звали в Кувейт и другие страны, но я решил выбрать Оман. Новый центр будет открыт в Маскате. Арабская медицина признает мои методы лечения, и я смогу там работать без проблем. Позже ко мне присоединятся несколько моих помощников из Кыргызстана", - рассказал Зайналиев.

Напомним, Хашим Зайналиев получил скандальную известность после смерти одной из своих пациенток. Летом прошлого года 56-летняя женщина с раком груди четвертой стадии лечилась у Зайналиева. Он провел ей мастэктомию (ампутация груди). Позже женщина скончалась, и в октябре было заведено уголовное дело по статье "Незаконное врачевание". В ГУВД "ВБ" сообщили, что весной этого года производство дела было прекращено в связи с отсутствием полноценного состава преступления, к тому же родственники погибшей не стали предъявлять претензий.

Позже в социальных сетях и СМИ родственники других пациентов начали жаловаться на методы лечения Зайналиева. Они рассказывали, что он делает ампутации без наркоза, вводит неизвестные растворы, дает пациентам отвары, проводит гинекологические манипуляции в общей палате без санитарных норм, а в своих заключениях ссылается на Бога. Также сообщалось, что он гипнотизирует своих пациентов.

После серии публикаций в СМИ и последовавшего за ними скандала Минздрав попытался госпитализировать пациентов в государственные учреждения, но пациенты наотрез отказались покидать здание. Зайналиев в это время продолжал принимать пациентов.