Подросток из Германии раздал сверстникам более 10 тысяч евро

13-летний школьник из баварского города Бад-Тёльц раздал своим сверстникам около 10,5 тысячи евро. Большинство "подарков", размер которых составлял от 100 до почти 2,5 тысячи евро, пришлось на знакомых мальчика из местной подростковой футбольной команды, сообщает TJournal.

Подростка впоследствии допросили полицейские. Он рассказал им, что с помощью денег пытался понравиться своим сверстникам. При этом родители школьника не знали о его намерениях: все деньги он втайне забрал из дома в виде наличных.

Полиция городка установила нескольких человек, которым подросток подарил деньги, и вернула его семье 4,5 тысячи евро. Судьба остальной части подаренных денежных средств остаётся неизвестной.