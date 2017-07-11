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На Украине выставили на аукцион спортивную тренировку с мэром Киева Кличко

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Спортивную тренировку с мэром Киева, шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу и экс-чемпионом мира по боксу Виталием Кличко выставили на аукцион по стартовой цене $38.

Как пишет Росбалт, соответствующее объявление о продаже появилось на украинском сайте государственных публичных закупок ProZorro.

"В здоровом теле - здоровый дух и энергия для новых жизненных свершений. Мэр Киева Виталий Кличко пытается проводить тренировки каждое утро. И готов на практике поделиться секретами спортивной тренировки", - говорится в описании лота на сайте электронной площадки.

Стоимость тренировки с мэром Киева стартует от 1000 гривен.

Последний день подачи ценовых заявок - 24 июля до 20:00, а уже 25 июля в 11:11 проведут аукцион.

Согласно сообщению, все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

URL: http://www.vb.kg/363099
Теги:
спорт, Украина
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Комментарии
Банин Александр
11.07.2017, 14:27
Карма: -65
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 62
Минусов: 127
Комментариев: 60

Надеюсь он не будет ни с кем общаться, а будет только показывать упражнения...

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