Премьер: Доказательства коррупции в Погранслужбе скоро будут предоставлены

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 июля, провел совещание по улучшению работы контрольно-пропускных пунктов на границах Кыргызстана. При этом премьер-министр подверг резкой критике работу соответствующих служб. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Поступают многочисленные жалобы на поборы со стороны пограничников, в том числе от иностранных туристов. На данный момент, к сожалению, отсутствуют прямые доказательства, но вскоре они будут предоставлены. Это отрицательно влияет на имидж страны, ведь первые впечатления у иностранцев формируются именно в момент пересечения границы", - подчеркнул Жээнбеков. И добавил, что деструктивная коррупционная деятельность сотрудников пограничной службы начинает носить системный характер и серьезно подрывает доверие населения к правительству.

В связи с этим глава кабмина поручил усилить борьбу с коррупцией на границе. И напомнил участникам совещания, что обеспечение безопасной, прозрачной и качественной работы пунктов пропуска на всех внешних рубежах страны является одной из приоритетных задач правительства.

Председатель ГПС КР Уларбек Шаршеев сообщил, что ведомство уже принимает необходимые меры, в частности проводит разъяснительную работу среди личного состава.

Первый заместитель председателя ГКНБ КР Дуйшенбек Чоткараев проинформировал, что по итогам проведенного мониторинга в Пограничной службе выявлены четыре крупные зоны коррупционного риска. По ним уже ведется работа. В том числе выявляют и наказывают недобросовестных сотрудников. Снизить коррупцию поможет также введение единой автоматизированной системы учета при пересечении границы. На сегодня она уже работает в тестовом режиме в международных аэропортах "Манас" и "Ош".

По итогам совещания Жээнбеков еще раз напомнил, что к неблагонадежным сотрудникам пограничной службы должны приниматься самые жесткие меры. Всем соответствующим государственным органам необходимо максимально улучшить условия пересечения государственной границы.