Погода
$ 69.45 - 69.65
€ 78.87 - 79.67

Премьер: Доказательства коррупции в Погранслужбе скоро будут предоставлены

730  4
ВБ

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 июля, провел совещание по улучшению работы контрольно-пропускных пунктов на границах Кыргызстана. При этом премьер-министр подверг резкой критике работу соответствующих служб. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"Поступают многочисленные жалобы на поборы со стороны пограничников, в том числе от иностранных туристов. На данный момент, к сожалению, отсутствуют прямые доказательства, но вскоре они будут предоставлены. Это отрицательно влияет на имидж страны, ведь первые впечатления у иностранцев формируются именно в момент пересечения границы", - подчеркнул Жээнбеков. И добавил, что деструктивная коррупционная деятельность сотрудников пограничной службы начинает носить системный характер и серьезно подрывает доверие населения к правительству.

В связи с этим глава кабмина поручил усилить борьбу с коррупцией на границе. И напомнил участникам совещания, что обеспечение безопасной, прозрачной и качественной работы пунктов пропуска на всех внешних рубежах страны является одной из приоритетных задач правительства.

Председатель ГПС КР Уларбек Шаршеев сообщил, что ведомство уже принимает необходимые меры, в частности проводит разъяснительную работу среди личного состава.

Первый заместитель председателя ГКНБ КР Дуйшенбек Чоткараев проинформировал, что по итогам проведенного мониторинга в Пограничной службе выявлены четыре крупные зоны коррупционного риска. По ним уже ведется работа. В том числе выявляют и наказывают недобросовестных сотрудников. Снизить коррупцию поможет также введение единой автоматизированной системы учета при пересечении границы. На сегодня она уже работает в тестовом режиме в международных аэропортах "Манас" и "Ош".

По итогам совещания Жээнбеков еще раз напомнил, что к неблагонадежным сотрудникам пограничной службы должны приниматься самые жесткие меры. Всем соответствующим государственным органам необходимо максимально улучшить условия пересечения государственной границы.

URL: http://www.vb.kg/363100
Теги:
коррупция, Погранслужба, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Горожанин
11.07.2017, 14:47

Приветствую, уважаемый Премьер министр!!!!

Если вы,это сделаете то,это очень большой прорыв!!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Арсений Максимов
11.07.2017, 15:12
Карма: +42
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 201
Минусов: 159
Комментариев: 359

Неоднократно слышал о том, как многие товары, перевозимые в Кыргызстан, задерживаются на границы, требуют заплатить "пошлину", хотя вроде как у нас ЕАЭС единое таможенное пространство.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Темир рустамов
11.07.2017, 15:14
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 2

Ну наконец то хоть этот Премьер-Министр решил бороться с коррупцией в сфере таможни и погранслужбе! Правильно ! Полностью поддерживаю его стремление очистить от коррупции эту отрасль, про которую ходят легенды и мифы. Сооронбай Жээнбеков видимо мужик жесткий и принципиальный. А чтобы нвести там порядок,  нужны такие жесткие руководители! 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Дениза Токоева
11.07.2017, 15:16
Карма: -39
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 94
Комментариев: 73

Премьер правильно давит на этих пограничников, есть там грешки, но дела таможенников еще хуже. Вот куда стоит обратить внимание особое.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  