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Жители Кара-Куля просят премьера защитить их от главы милиции города

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Гулиза Авазова

В Интернете появилось видео, где жители города Кара-Куль Джалал-Абадской области просят премьера помочь им и защитить от действий главы местной милиции Калыка Айтбаева. Они отмечают, что он их преследует.

Жители вышли на митинг с требованием уволить начальника милиции г. Кара-Куль. По их словам, с его приходом начался правовой беспредел. Подкидываются наркотические вещества в машины местных жителей. К тем, кто религиозен, приходят в дома и угрожают подсунуть им запрещенную литературу, сетуют каракульцы.

"Буквально вчера одного молодого парня с семьей, когда они возвращались из отдыха на машине, остановили правоохранители и начали беспредельничать. Мы еле успели вырвать его из лап милиционеров", - завил один из местных жителей.

Он также сообщил, что начальник городской милиции агитирует за одну партию. Хотя у людей разные мнения и предпочтения.

Люди просят премьер-министра Сооронбая Жээнбекова самому посетить город и ознакомиться с ситуацией, так как не верят в разрешение этого вопроса другими чиновниками или комиссиями. Иначе они продолжат митинговать, уверяют местные жители.

URL: http://www.vb.kg/363102
Теги:
Джалал-Абадская область, митинг, МВД
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