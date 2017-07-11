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Вице-президент ИБР: Мы будем поддерживать все начинания для развития КР

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Айдана Абдуваитова

Наша страна открыта для инвесторов арабского мира и готова к прозрачному и взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом сегодня, 11 июля, на круглом столе с участием Арабской координационной группы (АКГ) заявил вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Чиновник рассказал, что правительство Кыргызстана предпринимает все возможные меры по созданию благоприятного инвестиционного климата путем осуществления политических и социально-экономических преобразований в стране: сформирована правовая база, предоставляющая необходимые гарантии и привилегии иностранным инвесторам, открытость экономики, либеральные торговый и валютный режимы.

По его словам, прошедшие ранее две встречи с Арабской координационной группой имеют положительные результаты.

На заседании третьего круглого стола с участием АКГ министерствами и ведомствами страны были рассмотрены 23 проекта в области ирригации, здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Вице-премьер-министр отметил, что Кыргызстан высоко ценит оказываемую финансовую и техническую помощь Арабской координационной группы, и выразил искреннюю надежду на то, что рассматриваемые инвестиционные проекты будут отвечать интересам всех участников круглого стола.

"Представленные проекты очень актуальны и важны для нашей республики. Их реализация будет способствовать росту уровня жизни и благосостояния населения", - заверил представителей АКГ Мухамметкалый Абулгазиев.

"Мы верим в то, что все мероприятия будут взаимовыгодными и принесут пользу народу Кыргызстана. Мы будем поддерживать те начинания, которые будут способствовать дальнейшему развитию страны", - отметил в свою очередь вице-президент Исламского банка развития Саед Ага.

URL: http://www.vb.kg/363106
Теги:
инвестиции, правительство, Мухамметкалый Абулгазиев
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