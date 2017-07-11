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В день Ивана Купалы в Исфане задержали крупную партию героина

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Родион Решетов

7 июля в городе Исфана Лейлекского района был задержан 27-летний молодой человек. В ходе личного досмотра у него была обнаружена и изъята партия героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, у парня был изъят сверток, в котором находился пакет с веществом серого цвета массой 340 граммов. Экспертиза установила, что порошок является героином.

Кроме того, по сообщению правоохранителей, также 7 июля в городе Каракол при досмотре автомобиля оперативники УВД Иссык-Кульской области изъяли у мужчины марихуану. Задержание происходило в рамках контроля за безопасностью дорожного движения.

Был остановлен автомобиль марки "Тойота Фун Карго". При проверке документов водитель, 25-летний Е.Г., сильно нервничал, поэтому сотрудники милиции решили досмотреть его машину.

Подозрения были не пустыми. В багажнике был обнаружен пакет с марихуаной.

"По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК КР ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психитропных веществ без цели сбыта"). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 94 УПК КР", - говорится в сообщении.

URL: http://www.vb.kg/363107
Теги:
Иссык-Кульская область, Исфана, наркотики, УВД
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