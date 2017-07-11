Погода
$ 69.45 - 69.65
€ 78.87 - 79.67

Назарбаев подписал закон о лишении гражданства Казахстана за терроризм

150  1
www

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, вводящий дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства за терроризм, передает Tengrinews.kz.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан", направленный на приведение действующих законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Напомним, в апреле правительство одобрило концепцию законопроекта по вопросам приведения некоторых законодательных актов в соответствие с нормами Конституции РК, для чего требовалось внести изменения в семь кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21-й статье УК РК.

"10 статей относятся к террористической деятельности, 11 статей - к нанесению тяжкого вреда жизненно важным интересам республики. Никакой политической подоплеки здесь нет, ни с какими политическими вопросами это не связано. Речь идет о том, чтобы люди, которые участвуют в террористической деятельности, не имели возможности вернуться в Казахстан и распространять свою идеологию в Казахстане. Посмотрите, в Сирии чем занимаются террористы и что они пытаются насаждать в других странах", - пояснил Марат Бекетаев.

По его словам, за основу были взяты подходы, определенные в Конвенции по борьбе с безгражданством. В статье 8 Конвенции написано, что государство может лишать гражданства граждан, которые наносят вред жизненно важным интересам страны.

URL: http://www.vb.kg/363108
Теги:
Казахстан, гражданство, терроризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Тимур Байнудинов
11.07.2017, 16:10
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 27
Минусов: 30
Комментариев: 47

"10 статей относятся к террористической деятельности, 11 статей - к нанесению тяжкого вреда жизненно важным интересам республики. Никакой политической подоплеки здесь нет, ни с какими политическими вопросами это не связано. Речь идет о том, чтобы люди, которые участвуют в террористической деятельности, не имели возможности вернуться в Казахстан и распространять свою идеологию в Казахстане. Посмотрите, в Сирии чем занимаются террористы и что они пытаются насаждать в других странах"

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  