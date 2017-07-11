Назарбаев подписал закон о лишении гражданства Казахстана за терроризм

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, вводящий дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства за терроризм, передает Tengrinews.kz.

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан", направленный на приведение действующих законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Напомним, в апреле правительство одобрило концепцию законопроекта по вопросам приведения некоторых законодательных актов в соответствие с нормами Конституции РК, для чего требовалось внести изменения в семь кодексов и 46 законов. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21-й статье УК РК.

"10 статей относятся к террористической деятельности, 11 статей - к нанесению тяжкого вреда жизненно важным интересам республики. Никакой политической подоплеки здесь нет, ни с какими политическими вопросами это не связано. Речь идет о том, чтобы люди, которые участвуют в террористической деятельности, не имели возможности вернуться в Казахстан и распространять свою идеологию в Казахстане. Посмотрите, в Сирии чем занимаются террористы и что они пытаются насаждать в других странах", - пояснил Марат Бекетаев.

По его словам, за основу были взяты подходы, определенные в Конвенции по борьбе с безгражданством. В статье 8 Конвенции написано, что государство может лишать гражданства граждан, которые наносят вред жизненно важным интересам страны.