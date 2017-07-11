В Новопавловке поезд переехал 17-летнего подростка в наушниках

В селе Новопавловка Сокулукского района тепловоз сбил 17-летнего парня. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе МВД КР.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 06:40 на железнодорожном пути Бишкек- Сокулук. На месте происшествия работала группа управления внутренних дел по транспорту (УВДТ). По информации оперативников, машинисты пытались затормозить и остановить поезд, как только заметили человека.

Однако парень не услышал ни сигнала, ни крика прохожих, так как был в наушниках. Пострадавший был госпитализирован в территориальную больницу в тяжелом состоянии. На данный момент правоохранительными органами установлена его личность. Потерпевшим является 17-летний житель новостройки "Ала-Тоо - 3".