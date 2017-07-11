Сегодня: нечисть идет на выборы, сбит поездом, отморозки насиловали ребенка

Дурной пример заразителен. После выдвижения в президенты уголовно преследуемых элементов в лице Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова документы на регистрацию в качестве кандидата на пост главы государства подал Игорь Трофимов. Об этом решении главы правозащитного центра имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного стало известно сегодня. Напомним, он, так же как и два его "сотоварища", является сидельцем СИЗО. Против Трофимова было возбуждено уголовное дело за оскорбительные посты в социальных сетях с признаками национальной и религиозной нетерпимости.

В итоге набор одиозных претендентов на высшую политическую должность становится весьма разнообразным. Из криминальной среды выдвигаются обвиняемые в коррупции, организации массовых беспорядков и разжигании межнациональной вражды. Веселая компания кандидатов, однако, подбирается. Видно, что президентские выборы – настоящий праздник для политических мошенников и аферистов.

P.S. Сегодня же стало известно о выдвижении Куттубека Бешбакова. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве в строительной компании "Ипар-Строй". Вместе с ним сидит и его жена. Помимо обмана дольщиков, супругам инкриминируют статью "Присвоение или растрата вверенного имущества".

Сбит тепловозом. В селе Новопавловка 17-летний парень попал под поезд. Как утверждают очевидцы, он шел по путям в наушниках и ни на что не реагировал. Пострадавший так и не услышал ни звуков приближающегося состава, ни окриков местных жителей, которые пытались предупредить молодого человека о приближающейся опасности.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в Сокулукскую территориальную больницу. За его жизнь продолжают бороться медики. Для оказания экстренной помощи к попавшему под поезд молодому человеку направлены нейрохирурги из столичной клиники. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. На данный момент они склоняются к тому, что парень не пытался совершить суицид, а стал жертвой несчастного случая.

Коррупция в погранслужбе. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков обещает представить доказательства того, что на контрольно-пропускных пунктах на границе Кыргызстана иностранные туристы подвергаются вымогательствам. Сегодня глава правительства устроил выволочку начальствующему составу пограничного ведомства. Премьер подчеркнул, что деструктивная коррупционная деятельность сотрудников пограничной службы начинает носить системный характер и серьезно подрывает доверие населения к правительству.

Жээнбеков также напомнил, что именно при пересечении границы у иностранных гостей формируется первое впечатление о Кыргызстане. Глава правительства потребовал принятия самых жестких мер по отношению к неблагонадежным сотрудникам и пообещал вскоре представить доказательства поборов, имеющих место быть на КПП. По итогам совещания соответствующим органам дано поручение максимально улучшить условия пересечения государственной границы.

Отморозки. В Джеты-Огузском районе троих подростков подозревают в том, что они насиловали шестилетнего мальчика. По данным следствия, групповые надругательства были совершены как минимум два раза. После очередного акта насилия ребенок рассказал о произошедшем своим родителям, а те обратились в милицию. Отморозки были задержаны и водворены в СИЗО.

Однако в расследование этого дела вмешались представители омбудсмена. По их данным, по крайней мере, двое подозреваемых в сексуальном насилии над ребенком заявили о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов. Якобы показания из них были выбиты. Правозащитники намерены обратиться в прокуратуру для проведения проверок по жалобам подозреваемых.

В результате крупного пожара в Москве пострадали 2 гражданки Кыргызстана. Накануне в российской столице полыхал крупный торгово-развлекательный центр "Рио". СМИ сообщили о двух десятках госпитализированных, которые отравились продуктами горения. Многие из тех, кого увозили на каретах скорой помощи, находились в тяжелом состоянии.

Сегодня стало известно, что среди пострадавших есть две гражданки Кыргызстана. Об этом сообщили представители посольства нашей страны в Москве. По данным дипломатов, обе девушки 1989 года рождения, направленные с места пожара в Институт имени Склифосовского, являются жительницами Лейлекского района Баткенской области. Сейчас в Кыргызстане разыскиваются их родственники.

Фестиваль электронной музыки на Иссык-Куле. Крупное мероприятие, которое пройдет на ипподроме в Чолпон-Ате, запланировано на ближайшую субботу. В большом концерте, кроме отечественных исполнителей, примут участие именитые гости. Зрителей ожидают также световое и пиротехническое шоу.

Всех отдыхающих на побережье жемчужины Кыргызстана организаторы приглашают оторваться под ритмы современной электронной музыки. Гостям обещают вкусное угощение, много напитков и заряд хорошего настроения. Курортный сезон в самом разгаре.