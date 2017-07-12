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Джордж Мартин снимает сериал о постапокалиптической Африке

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Телеканал HBO приступил к работе над адаптацией романа "Кто боится смерти" американской писательницы нигерийского происхождения Ннеди Окорафор. По данным NewsRu.com со ссылкой на Variety, исполнительным продюсером сериала стал автор литературной основы "Игры престолов" Джордж Мартин.

Накануне писательница сообщила в Twitter, что ее роман "Кто боится смерти" будет адаптирован для HBO, а Джордж Мартин дал согласие на участие в проекте. В руководстве канала пока никак не комментируют эту сделку.

Действие романа, отмеченного Всемирной премией фэнтези и рядом других наград, происходит в постапокалиптической Африке. "Народ Океке находится в рабстве у народа Нуру согласно законам Великой Книги. Естественно, процветает жестокость. Главная героиня романа Оньесонву-Эву - полукровка и волшебница. Она может менять обличье, повелевать стихиями и путешествовать в мире духов. И уже существует пророчество, что придет великая колдунья Эву, перепишет Великую Книгу и мир изменится", - говорится в анонсе.

Критики оценили "Кто боится смерти" как уникальную смесь научной фантастики и постапокалипсиса с фэнтези, романом взросления и феминистской драмой. Это первая книга Окорафор для взрослых читателей.

Ранее сообщалось, что Джордж Мартин, который никак не допишет свою серию "Песнь Льда и Пламени", лежащую в основе "Игры престолов", занялся экранизацией сериала по своей научно-фантастической новелле "Пронзающие мрак", а также работает над телепроектом под названием "Капитан Космос".

URL: http://www.vb.kg/363115
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