Вторую фазу реконструкции иссыккульского кольца профинансирует АКГ

Арабская координационная группа профинансирует реконструкцию следующего участка кольцевой дороги вокруг Иссык-Куля. Об этом сегодня, 11 июля, на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, АКГ одобрила вторую фазу проекта строительства иссыккульского кольца. Работа над следующим участком протяженностью в 116 км оценивается в 150 млн долларов.

Напомним, первая фаза проекта (Балыкчы – Корумду, 104 км) финансировалась за счет бюджета.

Он добавил, что АКГ также выделит средства на строительство дороги Талас – Тараз – Суусамыр.

Кроме того, будут профинансированы два проекта – строительство современной многофункциональной больницы, строительство и оснащение здания НИИ хирургии сердца и трансплантации органов в Бишкеке. Общая сумма проектов достигает 37 млн долларов.

Также арабская сторона одобрила несколько проектов в сфере ирригации и обеспечении питьевой водой в селах Баткенской и Талаской областей.