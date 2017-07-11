Было ли похищение одного из близнецов в больнице Балыкчи комиссия не знает

Минздрав создал специальную комиссию, которая должна была установить был ли факт кражи младенцев в Балыкчинской больнице или нет. Однако специалисты не смогли разобраться в деле до конца.

По данным ведомства, консилиумом была изучена медицинская документация, и взяты объяснительные у всех медработников больницы, допустивших данный случай. В минздраве отмечают, что ни одному из представленных протоколов УЗИ не были прикреплены снимки или указанием на запись исследования в архивах ультразвукового сканера.

Кроме того, стало известно, что протоколы УЗИ противоречивы. Так на протяжении срока беременности в начале указывалась возможность двойни, а затем появилось точно заключение, что роженица ожидает двух детей.

"Возможно, специалисты дали ошибочное заключение, так как старые аппараты УЗИ не способны на качественную визуализацию. Или врач был неопытным. Для своевременной диагностики многоплодной беременности необходимо как минимум один раз пройти ультразвуковое сканирование в хорошей клинике с современным оборудованием. Следовало провести совместный осмотр методом консилиума, состоящего из врачей функциональной диагностики и акушеров-гинекологов", - отметили в минздраве.

Вот только сделать однозначный вывод не удалось, так как в архивах отсутствовали твердые копии УЗИ на разных сроках беременности. В итоге сказать о наличии у пациентки многоплодной или одноплодной беременности не представляется возможным, заключили эксперты.

В настоящее время по данному случаю проводятся следственные мероприятия УВД г. Балыкчи, которые установят истинную картину данного случая.