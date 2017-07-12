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Пострадавшие в результате пожара в Москве кыргызстанки пошли на поправку

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Айдана Абдуваитова

Состояние двух кыргызстанок, пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре, улучшилось. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.

По словам пресс-секретаря посольства Гульбарчын Байымбетовой, сегодня девушек перевели в общую палату в НИИ имени Склифосовского в Москве

Сотрудникам посольства удалось связаться с их родными.

Напомним, вчера в Москве в одном из крупных ТРЦ произошел пожар, в котором пострадали 18 человек, 14 из них были госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших находились и две гражданки КР, уроженки Баткенской области, 1989 года рождения Таалайкан Норбекова и Рахатай Камалова.

URL: http://www.vb.kg/363119
Теги:
соотечественники, Москва
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