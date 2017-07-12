Атамбаев встретился с представителями крупнейших американских компаний

Алмазбек Атамбаев 11 июля встретился с представителями первой деловой миссии Соединенных Штатов Америки, в которую вошли представители ряда крупнейших американских компаний. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства тепло поприветствовал представительную первую деловую миссию США, и поблагодарил их за приезд в страну, который свидетельствует о растущем интересе бизнеса и частных инвесторов из развитых стран к сотрудничеству с Кыргызстаном.

Атамбаев подчеркнул важность налаживания прямых контактов с представителями американских компаний, которые являются лидерами в своих секторах и имеют хорошую репутацию и богатый опыт работы в различных сферах для изучения возможностей сотрудничества и совместной реализации взаимовыгодных проектов.

Отвечая на вопросы президент подчеркнул, что в стране делается многое для создания благоприятных условий для ведения бизнеса и обеспечения прозрачности всех процессов. "Кыргызстан уже становится раем для бизнеса, свободной страной, где можно инвестировать и зарабатывать большие деньги, работая честно и прозрачно", - сказал Атамбаев.

Глава государства обсудил с представителями транснациональных компаний перспективы взаимодействия и активизации контактов между деловыми кругами двух стран с учетом возможностей, которые имеются в Кыргызстане также благодаря его участию в интеграционных процессах на Евразийском пространстве и предоставленного Европейским союзом статуса увеличенных преференций ВСП+.