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Президент КР выразил соболезнования Д. Трампу в связи с крушением самолета

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ВБ

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с человеческими жертвами в результате крушения военного самолета в Миссисипи. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о крушении военного самолета в Миссисипи, повлекшем за собой человеческие жертвы.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших", - говорится в телеграмме соболезнования главы государства.

URL: http://www.vb.kg/363122
Теги:
Алмазбек Атамбаев, соболезнование, Дональд Трамп
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