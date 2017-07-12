Президент КР выразил соболезнования Д. Трампу в связи с крушением самолета

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с человеческими жертвами в результате крушения военного самолета в Миссисипи. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о крушении военного самолета в Миссисипи, повлекшем за собой человеческие жертвы.

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших", - говорится в телеграмме соболезнования главы государства.