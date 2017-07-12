Названы столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Париж и Лос-Анджелес столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Однако, кто из них примет олимпиаду первым, будет объявлено только в сентябре, передает Би-би-си.

На проведение Игр 2024 и 2028 годов также претендовали Гамбург, Будапешт и Рим, но в окончательный список вошли только Париж и Лос-Анджелес. Они подтвердили свои заявки.

Париж и Лос-Анджелес должны сами договориться между собой об очередности проведения Игр. Окончательно выборы столиц состоятся на 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября.

Оба города уже дважды становились хозяевами Игр: Париж принимал олимпиады в 1900 и 1920 годах, Лос-Анджелес - в 1932 и 1984 году.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.