Погода
$ 69.51 - 69.73
€ 79.47 - 80.04

Четыре арабские страны оставили в силе санкции против Катара

134  0
www

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как сообщает DW со ссылкой на саудовские государственные СМИ, четверка стран, ранее предъявивших официальной Дохе ультиматум, проследит за тем, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом.

Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами. В Катаре отвергают все обвинения, а также заявили о невозможности исполнить ультиматум, состоящий из 13 требований.

Во вторник в Дохе министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписали соглашение о совместной борьбе с терроризмом. Стороны намерены предпринять больше усилий по прекращению финансирования террористических группировок. Аль Тани отметил, что Катар стал первой страной, заключившей с США подобный договор о противодействии террору, а также призвал своих оппонентов присоединиться к соглашению.

Четверка стран, предъявившая ультиматум Дохе, назвала договоренности между Катаром и США "недостаточными". Не следует доверять обещаниям катарских ведомств, говорится в заявлении, распространенном саудовским информагентством SPA. На 12 июля в городе Джидда, который находится на берегу Красного моря, намечены переговоры Тиллерсона с главами МИД четырех арабских стран, где будет обсуждаться текущее противостояние.

URL: http://www.vb.kg/363125
Теги:
Египет, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, терроризм, Бахрейн
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  