Узбекистан активизирует борьбу с многоженством

Власти Узбекистана усиливают борьбу против многоженства и стремятся защитить женщин от незаконных браков, передают местные СМИ.

Законодатели работают над новым законопроектом, позволяющим привлекать к уголовной ответственности имамов, которые тайно выполняют обряд венчания "никах", содействуя многоженству.

"У некоторых богатых людей есть несколько жен, – говорит Нодира Азизова, представительница женского комитета Узбекистана в Алмазарском районе Ташкента. – Некоторые случаи зарегистрированы официально [несмотря на незаконность], а другие – с помощью обряда "никах" [мусульманский свадебный обряд], который тайно выполняют имамы".

В законодательстве Узбекистана предусмотрено наказание за полигамию до трех лет лишения свободы и штраф в размере от 50 до 150 минимальныx размеров оплаты труда. Женщины в таких случаях не наказываются.

Однако в настоящее время закон ничего не говорит об имамах, которые выполняют обряд "никах", способствуя многоженству. Президент Шавкат Мирзиёев ранее отмечал, что согласно законопроекту религиозные деятели будут привлекаться к уголовной ответственности, если будут заключать брак без государственного свидетельства.