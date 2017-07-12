Премьер: США остаются одним из важных торговых партнеров Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков 11 июля провел переговоры с делегацией торговой миссии США во главе с председателем Американо-Кыргызского делового совета Томасом Файерстоном. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Премьер-министр заверил, что власти страны приветствует американских инвесторов и принимают меры по созданию максимально привлекательных условий для иностранных инвесторов. И отметил, что Соединенные Штаты Америки остаются одним из важных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана.

"США одними из первых признали независимость Кыргызстана. За эти годы наши страны достигли определенных успехов в отношениях. Мы поддерживаем тесные контакты на государственном уровне, расширяем сотрудничество в области экономики и инвестиций", - подчеркнул Жээнбеков.

В свою очередь Томас Файерстон подчеркнул взаимную заинтересованность в развитии двусторонних экономических отношений. Свидетельство тому - первый кыргызско-американский бизнес-форум, открытие которого состоялось 11 июля в Бишкеке.

Председатель делового совета особо отметил, что в составе делегации США – представители крупнейших американских компаний. Они уже проявили интерес к инвестированию средств в экономику Кыргызстана. В частности на встрече с премьер-министром обсуждались крупные инвестиционные проекты в области инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства.

Жээнбеков отметил, что власти страны готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество с американскими инвесторами. Также глава правительства выразил надежду, что эта встреча придаст импульс экономическому взаимодействию Кыргызстана и США.