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Алмазбек Атамбаев наградил орденами и званиями деятелей Кыргызстана

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Родион Решетов

Сегодня, 12 июля, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев наградил государственными наградами за вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала кыргызских деятелей.

Награждение происходило в государственной резиденции "Ала-Арча". Так, к ордену "Манаса" II степени было представлено два ученых. Орденом "Манаса" III степени награждены пятеро и медалью "Данк" – 9 номинантов.

Почетным званием "Народный художник КР" награждены четыре человека. Почетное звание "Заслуженный учитель КР" получили 24 преподавателя. Почетное звание "Заслуженный работник образования КР" получили 6 номинантов.

Кроме того, 10 кыргызстанцам присвоено звание "Заслуженный врач КР". Еще четверо удостоились звания "Заслуженный деятель культуры КР". "Заслуженными работниками сельского хозяйства КР" стали 6 работников аграрного сектора. Почетное звание "Заслуженный работник государственной службы КР" получили два госслужащих.

Президент отметил огромный вклад всех награжденных в развитие Кыргызской Республики и пожелал и дальше стремиться сделать нашу страну лучше.

В списке награжденных числится 141 фамилия, из них 132 человека были представлены к разным наградам.

URL: http://www.vb.kg/363131
Теги:
Алмазбек Атамбаев, награда, президент
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