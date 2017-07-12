Обвиняемый в мошенничестве, безработный, пенсионер - кто еще баллотируется?

В ЦИК поступило еще пять заявлений о самовыдвижении кандидатов в президенты. Об этом сообщили в комиссии.

О своем намерении баллотироваться заявили:

Куттубек Шамурзаевич Бешбаков. Родился 12 февраля 1985 года. Генеральный директор ОсОО "Империал Девелопмент". В 2014 году он со своей супругой Хуршидой Смаиловой, которая на тот момент являлась генеральным директором компании "Ипар-Строй", обвинялся по статьям "Мошенничество", "Присвоение или растрата вверенного имущества", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", "Превышение должностных полномочий". Игорь Алексеевич Трофимов . Родился 25 декабря 1975 года. Генеральный директор ОсОО "Правозащитный центр имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного". В мае этого года в отношении Трофимова было возбуждено уголовное дело по статье 299 ("Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР. Максатбек Кадырбекович Жумабеков . Родился 6 мая 1971 года. Временно не работает. Улукбек Кочкоров, экс-депутат парламента; Адахан Мадумаров выдвигается от своей партии "Бутун Кыргызстан".

Таким образом, в ЦИК поступили заявления от 24 кандидатов. Ранее в ЦИК также поступили заявления о самовыдвижении от Анвара Сартаева, Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили их партии.

Также от СДПК ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова.