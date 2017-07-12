МИД КР: Венгрия готова активизировать торгово-экономическое сотрудничество

11 июля состоялась встреча министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с министром внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Главы внешнеполитических ведомств принимают участие в работе неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в г. Мауэрбах (Австрия), сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе беседы наряду с вопросами двустороннего характера были обсуждены актуальные вопросы регионального взаимодействия, а также сотрудничества в рамках многосторонних организаций.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей, обсудили широкий ряд вопросов международной повестки дня.

Была подчеркнута близость позиций по основным проблемам глобальной повестки дня. Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы в рамках ОБСЕ и выражено стремление развивать сотрудничество в данном направлении.

По итогам встречи было подписано Соглашение об экономическом сотрудничестве между правительствами КР и Венгрии, предусматривающее создание кыргызско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны были едины во мнении о необходимости активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе используя механизмы указанной комиссии.

Министры согласились о необходимости дальнейшего расширения договорно-правовой базы, в особенности в торгово-экономической сфере.

Венгерская сторона выразила поддержку демократическим реформам, реализуемым в КР, в преддверии предстоящих президентских выборов.