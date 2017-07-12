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Алмазбек Атамбаев: К концу года не останется ни одной аварийной школы

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Родион Решетов

Сегодня, 12 июля, президент КР Алмазбек Атамбаев в ходе церемонии вручения наград в государственной резиденции "Ала-Арча" рассказал о поддержке учителей в стране.

Так, глава республики отметил важность того, что значительная часть получателей госнаград – это педагоги. Атамбаев сказал, что одной из важных задач на своем посту видит оказание помощи учителям.

"Хорошо или плохо, но среднюю зарплату педагогам мы повысили в четыре раза. Заработала программа ипотечного кредитования. В этом году на Иссык-Куле в ведение Минобразования передали пансионат, там построят новые корпуса для отдыха учителей", - сказал Атамбаев.

Президент также отметил, что сейчас ведется работа по проверке состояния общеобразовательных учреждений республики. И до конца года в стране не останется ни одной школы в аварийном состоянии. "Везде будут проводиться капитальный ремонт и строиться новые здания", - добавил глава государства.

URL: http://www.vb.kg/363137
Теги:
Алмазбек Атамбаев, образование, президент, школа
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Комментарии
Сергей Тихомиров
12.07.2017, 14:25
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Комментариев: 382

Я бы это, конечно, позиционировал как программу-максимум. Выполнить будет непросто, но если удастся, это будет большим событием для страны.

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