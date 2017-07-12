Алмазбек Атамбаев: К концу года не останется ни одной аварийной школы

Сегодня, 12 июля, президент КР Алмазбек Атамбаев в ходе церемонии вручения наград в государственной резиденции "Ала-Арча" рассказал о поддержке учителей в стране.

Так, глава республики отметил важность того, что значительная часть получателей госнаград – это педагоги. Атамбаев сказал, что одной из важных задач на своем посту видит оказание помощи учителям.

"Хорошо или плохо, но среднюю зарплату педагогам мы повысили в четыре раза. Заработала программа ипотечного кредитования. В этом году на Иссык-Куле в ведение Минобразования передали пансионат, там построят новые корпуса для отдыха учителей", - сказал Атамбаев.

Президент также отметил, что сейчас ведется работа по проверке состояния общеобразовательных учреждений республики. И до конца года в стране не останется ни одной школы в аварийном состоянии. "Везде будут проводиться капитальный ремонт и строиться новые здания", - добавил глава государства.