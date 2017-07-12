В суде по делу Текебаева допросили бывшего министра экономики

Сегодня, 12 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе судебного процесса в качестве свидетеля допросили бывшего министра экономики Эмиля Уметалиева.

Он рассказал, что не знаком с заявителем по делу Леонидом Маевским.

"Не понял, почему меня вызвали на следствие, понял только в конц.,Оказывается, я летел с Чотоновым в самолете. Маевского я не знаю, узнал, кто он, после его видео. Другой информации о нем у меня нет. На следствии пояснили, что я с Чотоновым летел в одном самолете. Но я не понял суть вопроса, не мог вспомнить. Мы никуда не ходили. Я там транзитом пролетал, у меня дел в Москве не было. Даже когда я был министром, только раз был в Москве на 1-2 дня", - сообщил Уметалиев.