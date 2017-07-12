Дарья Маслова: Когда бежала, думала о тренере. Победу посвящаю ему

"Мы бежали в жару, было душно, и невозможно было дышать. Но я думала о Викторе Федоровиче (vb.kg тренер сборной Виктор Борисов), потому что тренеры вкладывают труд, и мы не должны подводить их. А победу свою посвящаю ему, потому что в этом году у него юбилей - 80 лет, это первый подарок от нас", - прокомментировала свою победу на чемпионате Азии бегунья Дарья Маслова.

Напомним, на днях завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в городе Бхубанешвар (Индия). В копилке сборной Кыргызстана три медали, из которых две – золотые, завоеванные Дарьей Масловой на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Также на последней дистанции среди мужчин Адилет Кыштакбеков принес сборной бронзовую медаль.

Как призналась сама спортсменка, нужно было добежать и оправдать ожидания тренеров. Главное – нужно бороться. "Я – человек-воин, кыргызка, значит, можно бороться со всеми", - добавила она.

Кыштакбеков в свою очередь добавил, что была большая влажность в Индии, но к этому спортсмены были готовы, так как подготовку они провели в разных местах страны, в том числе на юге.

Личный тренер Масловой Татьяна Борисова отметила, что они заранее готовили спортсменов к таким условиям, и потому сначала тренировались на высокогорье, а затем поехали на юг - в Джалал-Абад. "В самое пекло мы заставляли их бегать, они у нас молодцы, делали все, что нужно. Также заранее отрабатывали финишные рывки, и установка была такая", - заметила она.

Тренер команды Виктор Борисов добавил, что в своей практике не раз сталкивался с такими погодными условиями и использовал свой опыт, чтобы затем спортсмены чувствовали себя "как дома". Однако после финиша на 5000 метров у Кыштакбекова проявилась травма, которую он получил еще во время тренировок.

"Те, кто бежал на 5000 метров, через три дня сошли с дистанции на 10 000 метров. Я ставил Адилету задачу, чтобы он умел соревноваться во всех дистанциях. Даже хотел его снять со второго забега, но все-таки ему удалось с помощью врача выступить и завоевать медаль на десятке. Он обладает хорошими скоростными качествами, может, пойдет по стопам Сатымкула Джуманазарова. За годы независимости Кыргызстана ни разу еще у нас не было бронзы на этой дистанции", - рассказал он.

По словам опытного тренера, в настоящее время собралась хорошая команда, у которой есть возможность добиться высоких результатов на крупных соревнованиях.