Погода
$ 69.51 - 69.73
€ 79.47 - 80.04

Дарья Маслова: Когда бежала, думала о тренере. Победу посвящаю ему

210  0
Гулиза Авазова

"Мы бежали в жару, было душно, и невозможно было дышать. Но я думала о Викторе Федоровиче (vb.kg тренер сборной Виктор Борисов), потому что тренеры вкладывают труд, и мы не должны подводить их. А победу свою посвящаю ему, потому что в этом году у него юбилей - 80 лет, это первый подарок от нас", - прокомментировала свою победу на чемпионате Азии бегунья Дарья Маслова.

Напомним, на днях завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в городе Бхубанешвар (Индия). В копилке сборной Кыргызстана три медали, из которых две – золотые, завоеванные Дарьей Масловой на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Также на последней дистанции среди мужчин Адилет Кыштакбеков принес сборной бронзовую медаль.

Как призналась сама спортсменка, нужно было добежать и оправдать ожидания тренеров. Главное – нужно бороться. "Я – человек-воин, кыргызка, значит, можно бороться со всеми", - добавила она.

Кыштакбеков в свою очередь добавил, что была большая влажность в Индии, но к этому спортсмены были готовы, так как подготовку они провели в разных местах страны, в том числе на юге.

Личный тренер Масловой Татьяна Борисова отметила, что они заранее готовили спортсменов к таким условиям, и потому сначала тренировались на высокогорье, а затем поехали на юг - в Джалал-Абад. "В самое пекло мы заставляли их бегать, они у нас молодцы, делали все, что нужно. Также заранее отрабатывали финишные рывки, и установка была такая", - заметила она.

Тренер команды Виктор Борисов добавил, что в своей практике не раз сталкивался с такими погодными условиями и использовал свой опыт, чтобы затем спортсмены чувствовали себя "как дома". Однако после финиша на 5000 метров у Кыштакбекова проявилась травма, которую он получил еще во время тренировок.

"Те, кто бежал на 5000 метров, через три дня сошли с дистанции на 10 000 метров. Я ставил Адилету задачу, чтобы он умел соревноваться во всех дистанциях. Даже хотел его снять со второго забега, но все-таки ему удалось с помощью врача выступить и завоевать медаль на десятке. Он обладает хорошими скоростными качествами, может, пойдет по стопам Сатымкула Джуманазарова. За годы независимости Кыргызстана ни разу еще у нас не было бронзы на этой дистанции", - рассказал он.

По словам опытного тренера, в настоящее время собралась хорошая команда, у которой есть возможность добиться высоких результатов на крупных соревнованиях.

URL: http://www.vb.kg/363139
Теги:
легкая атлетика, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  