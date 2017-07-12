Почти 1,5 тыс. бюджетников получили жилье по программе госипотеки

ГИК рассматривает более 8 тысяч заявлений от работников бюджетных организаций на получение госипотеки. Об этом сегодня, 12 июля, на пресс-конференции сообщил председатель правления ОАО "ГИК".

По его словам, по состоянию на 1 июня было выдано 1410 кредитов на общую сумму более 1,7 млрд сомов. Около 40% кредитов выдано работникам образования, 20% - работникам здравоохранения. Остальные кредиты получили работники культуры, социального обеспечения. В этом году ГИК начала работать с местными администрациями.

"Мы начали работать с местными администрациями. Списки приходят через местные администрации, после поступают в областные администрации и направляются к нам в конце месяца. После чего мы делаем окончательную корректировку, одобряем их и направляем к нашим банкам-партнерам. Сейчас более 8 тысяч списков в работе", - сказал он.

Он добавил, что наиболее востребованная модель госипотеки – это приобретение готового жилья. Но в будущем ГИК планирует создать собственный жилищный фонд и развить модель – аренда жилья с последующим выкупом.

По его словам, 10-13% - это самая низкая ипотечная ставка в СНГ.

Напомним, выдача ипотечных кредитов по программе "Доступное жилье 2015-2020" для бюджетников началась в марте 2016 года. Программа предусматривает выдачу кредита для приобретения готового жилья или его строительства с кредитной ставкой 10-12% годовых сроком до 15 лет. В приоритетном порядке ГИК рассматривает заявки от работников сферы образования, здравоохранения и других социальных учреждений.

Также в ГИК разработали инструмент по строительству домов с последующим выкупом квартир. По такой модели будут построены многоквартирные дома эконом-класса в Нарыне, Токмоке и других городах страны.