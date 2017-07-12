Атамбаев – о новом президенте и о значении слова "кара-кыргыз"

"Страна через 3 месяца выберет нового президента, я не знаю, кто будет главой государства, но ему будет тяжело свернуть страну с избранного пути", - заявил сегодня, 12 июля, Алмазбек Атамбаев во время церемонии вручения госнаград в госрезиденции "Ала-Арча".

Он сказал, что сейчас в стране несколько центров тяжести. В частности это поправки в Конституцию, принятые на референдуме.

Также глава государства отметил важность сплоченности народа Кыргызстана, так как издревле кыргызы были сильны именно единством, заявил Атамбаев.

"Я хочу сказать, не делите наш многонациональный народ по регионам, по нациям. Само слов "кыргыз" идет от слов "кырк" и "уз". "Уз" означает "народ, племя". Сила кыргызов именно в сплоченности. Когда-то кыргызов называли "кара-кыргыз". Это не переводится как "черный кыргыз". У слова "кара" есть второй смысл – "большой, мощный", - сказал он.