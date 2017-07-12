Обезврежена ОПГ, на счету которой многочисленные резонансные преступления

Сотрудниками ГУУР, ГСУ МВД и оперативными подразделениями ГУВД города Бишкек выявлена и обезврежена организованная преступная группа, ранее совершавшая разбойные нападения и кражи имущества в Бишкеке и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

На счету данной преступной группы – многочисленные громкие и резонансные преступления, в том числе разбойные нападения и кражи с целью завладения денежными средствами в крупном размере, хищение крупного количества огнестрельного оружия. Все преступлениями раскрыты в результате грамотных действий оперативных и следственных подразделений ОВД.

6 февраля текущего года в центре Бишкека было совершено разбойное нападение на китайский ресторан "Цзи Сянь", расположенный по ул. Абдрахманова. Примерно в 21.55 в кафе ворвались вооруженные лица в масках, которые, угрожая персоналу кафе и посетителям, забрали из кассы 100 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе расследования уголовного дела по факту данного разбойного нападения в целях установления, задержания причастных лиц и обнаружения вещественных доказательств в конце мая текущего года следственно-оперативной группой МВД был проведен ряд спецмероприятий. В доме Э. уулу У. 1991 г. р., проживающего в жилмассиве "Кок-Жар", был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся газовый пистолет и пневматический пистолет с патронами, а также деньги в сумме 97 тыс. сомов.

Подозреваемый в тот же день был задержан. По данным ГСУ, Э. уулу У. ранее осужден Октябрьским районным судом г. Бишкек по ст.28-97 ч.2 ("Соучастие в убийстве") УК КР к 12 годам лишения свободы. Отбывая наказание в исправительном учреждении, он являлся так называемым "смотрящим" за казной ("общаком"), активный член организованной преступной группы.

В ходе дальнейших следственных действий установлена причастность задержанного лица к ряду преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс. В начале июня 2017 года Э. уулу У. было предъявлено обвинение по ст.168 ч. 3 УК КР ("Разбой") и постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ГУУР и ГСУ было установлено, что обвиняемый Э. уулу У., а также установленные следствием лица Ж.Б. и А. Дж. в ночь на 27 апреля 2017 года в г. Бишкек примерно в 03:00 путем взлома входной двери тайно проникли в здание ОсОО "Альфа-Секьюрити". Злоумышленники похитили из оружейной комнаты большое количество огнестрельного оружия – карабины марки "Сайга-410" в количестве 9 единиц, травматические пистолеты марки "МР-471" в количестве 10 штук, а также пистолеты марки "ИЖ-71" в количестве 3 штук. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 ч. 3 УК КР ("Кража чужого имущества").

Далее указанная группа совершила кражу с проникновением в одно из ремонтных предприятий. 5 мая текущего года примерно в 4 часа утра преступники проникли в здание лифторемонтной организации по улице Л. Толстого, откуда похитили денежные средства в сумме 285 тыс. сомов. По данному факту имеется уголовное дело, возбужденное по ст. 164 ч. 3 УК КР ("Кража имущества").

В ночь на 30 мая 2017 года члены вышеуказанной преступной группы проникли в здание фирмы, расположенное по ул. Карасаева г. Бишкек. Фирма занимается выполнением инженерно-технические работ в разных отраслях промышленности. Злоумышленники похитили оттуда денежные средства в сумме 396 тыс. сомов.

В ходе расследования вышеуказанных преступлений в конце мая этого года был установлен и задержан еще один участник преступлений – гражданин М. Э. 1989 г.р., уроженец с. Сокулук, проживающий в с. Военно-Антоновка Чуйской области, ранее судимый по ст. 241 ("Хранение огнестрельного оружия") и ст. 245 ("Хищение огнестрельного оружия") УК КР.

Сотрудники МВД провели обыск в доме вышеуказанного гражданина, подозреваемого в совершении преступления, в ходе которого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие – укороченное ружьё (обрез). Задержанному М.Э. предъявлено обвинение по ст. 168 ч. 3 УК КР и постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

В начале июля 2017 года следователями ГСУ МВД МВД КР был произведен обыск в доме другого подозреваемого лица - С.Б. 1989 г.р., жителя г. Бишкек, ранее судимого по ст. 97 ч. 1 ("Убийство") УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в доме подозреваемого лица были обнаружены и изъяты 40 патронов калибра 7.62 мм, предназначенных для стрельбы из боевого пистолета марки "ТТ". Задержанному предъявлено обвинение по ст. 241 ч. 1 ("Незаконное хранение оружия и боеприпасов") УК КР. Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При проведении следственных действий были установлены также остальные соучастники, в том числе организатор указанных преступлений.

По данным ГУУР и ГСУ МВД, организатором преступлений является Жылдызбек Бекмурзаев 1986 г. р., уроженец Таласской области, ранее неоднократно судим за разбой, изнасилование, грабеж.

Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 168 ч. 3 ("Разбойное нападение") УК КР и постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

9 июня текущего года обвиняемый Жылдызбек Бекмурзаев был объявлен в межгосударственный розыск.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 15 мая 2017 года гражданин Бекмурзаев, управляя автомашиной марки "Мерседес-Бенц S 63", двигаясь в северном направлении по ул. Шабдан Баатыра, напротив дома №103 совершил столкновение с автомашиной марки "Хонда-Степвагон" под управлением Р. Жамангараева 1980 года рождения. В результате ДТП водитель Р. Жамангараев скончался на месте от полученных травм, а пассажир автомашины "Мерседес-Бенц S 63" –девушка К. Г. 1989 г.р. – доставлен в Чуйскую областную больницу.

Кроме того, правоохранители установили другую автомашину марки "LEXUS GS 300", принадлежащую Ж. Бекмурзаеву. При задержании данной автомашины за рулем автотранспорта находилась гражданка М. Н. 1994 г.р., жительница одной из пригородных новостроек. Девушка является близкой знакомой разыскиваемого Жылдызбека Бекмурзаева.

15 июня еще одному активному соучастнику преступлений А. Дж. 1984 года рождения, уроженцу Аламудунского района Чуйской области, было заочно предъявлено обвинение по ст. 168 ч. 3 ("Разбой") УК КР. Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день обвиняемый А. Дж. был объявлен в межгосударственный розыск. На днях разыскиваемый гражданин А.Дж. был задержан в Москве (Россия). В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

В ходе проведение оперативно-розыскных мероприятий 19 июня 2017 года ранее похищенное из ОсОО "Альфа Секьюрити" оружие было найдено на территории дачных участков "Бектоо" в Аламудунском районе Чуйской области. Следственно-оперативной группой были изъяты огнестрельное оружие марки "Сайга 410" в количестве 9 единиц и травматические пистолеты марки "МР-471" в количестве 8 единиц.

В настоящее время оперативными подразделениями МВД проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению местонахождения разыскиваемого Ж. Бекмурзаева, являющегося организатором преступлений. Сотрудниками ГСУ МВД расследование продолжается.