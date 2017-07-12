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Атамбаев: Не расшибайте лбы в молитвах, а занимайтесь наукой

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Родион Решетов

Сегодня, 12 июля, в ходе награждения государственными наградами в резиденции "Ала-Арча" Алмазбек Атамбаев заявил, что сейчас на развитие образования из бюджета страны выделяются большие средства. Таких показателей, как у нас, не найти нигде, сказал президент.

По словам главы государства, сегодня около 24% бюджетных средств направляется именно на образование. "И это несмотря на имеющиеся проблемы. Выделять эти средства очень правильно. Так как наше богатство и будущее страны – это образованные и сильные люди", - сказал он.

"Там, где есть образование, нет места глупости, тупости, дикости, варварству. Я специально всегда повторяю, что час занятия наукой заменяет ночь молитв. Лучше не расшибайте свои лбы в молитвах, посмотрите, как устроена Вселенная, изучите историю, и тогда вы перестанете путать религию и арабскую культуру", - сказал Атамбаев.

Затем глава государства отметил, что "мы знаем, какие президенты у нас уже были".

"За которых до сих пор стыдно. И мы знаем простых людей, благодаря которым наша страна держится", - заключил Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/363145
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент
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Комментарии
Барак уБАМа
12.07.2017, 13:39
Карма: +28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 53
Минусов: 25
Комментариев: 181

АША не стоило говорить о том,в чем ни хрена не понимает. Одним словом невежество.

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ник
12.07.2017, 13:40

Правильно, чем строить сотни мечетей постройте лучше один детский сад, школу. Пользы будет в тысячи раз больше, так как люди тысячи людей могут и дома помолится,  а тысячи детей не могут учится дома. 

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bahtybek nur
12.07.2017, 13:58
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Плюсов: 4
Минусов: 3
Комментариев: 8

Барак уБАМа

АША не стоило говорить о том,в чем ни хрена не понимает. Одним словом невежество.

А что он неправильно сказал?  Вам слово "наука" глаза режет и душу на изнанку выворачивает?

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