Атамбаев: Не расшибайте лбы в молитвах, а занимайтесь наукой

Сегодня, 12 июля, в ходе награждения государственными наградами в резиденции "Ала-Арча" Алмазбек Атамбаев заявил, что сейчас на развитие образования из бюджета страны выделяются большие средства. Таких показателей, как у нас, не найти нигде, сказал президент.

По словам главы государства, сегодня около 24% бюджетных средств направляется именно на образование. "И это несмотря на имеющиеся проблемы. Выделять эти средства очень правильно. Так как наше богатство и будущее страны – это образованные и сильные люди", - сказал он.

"Там, где есть образование, нет места глупости, тупости, дикости, варварству. Я специально всегда повторяю, что час занятия наукой заменяет ночь молитв. Лучше не расшибайте свои лбы в молитвах, посмотрите, как устроена Вселенная, изучите историю, и тогда вы перестанете путать религию и арабскую культуру", - сказал Атамбаев.

Затем глава государства отметил, что "мы знаем, какие президенты у нас уже были".

"За которых до сих пор стыдно. И мы знаем простых людей, благодаря которым наша страна держится", - заключил Атамбаев.