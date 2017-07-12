ГИК разработала еще три варианта доступной госипотеки для бюджетников

ГИК разрабатывает новые упрощенные механизмы получения ипотеки для бюджетников. Об этом сегодня, 12 июля, на пресс-конференции сообщил начальник отдела продаж и разработки продуктов ГИК Фархад Ибраев.

По его словам, два механизма госипотеки – приобретение готового жилья и строительство индивидуального жилья – успешно работают. Но чаще бюджетники приобретают готовое жилье.

С учетом накопленного опыта ипотечного кредитования в Германии, России, Казахстане и других странах, ГИК вводит еще три новых инструмента. По словам Ибраева, они будут более лояльными и доступными для бюджетников.

Расширение имеющегося жилья. Этот механизм подойдет для тех, кто планирует расширить свое жилье. Например, владельцы квартир гостиничного типа, комнат в общежитии. Они смогут продать свое жилье и недостающую для приобретения другого жилья сумму получат в рамках госипотеки. Аренда жилья с последующим выкупом. Механизм предусматривает отсутствие первоначального взноса и невысокую процентную ставку (6-7%) за аренду с последующим выкупом в связи с отсутствием маржи банков-партнеров. ГИК может реализовать механизм двумя способами: 1. строительство жилья эконом-класса в регионах страны; 2. выкуп готового жилья на первичном рынке. Контрактно-жилищные сбережения. Суть этого механизма заключается в том, что граждане сначала накапливают определенные средства, затем используют их для приобретения или строительства жилья. Если кандидат будет выполнять все условия программы, регулярно пополнять свой счет, то через 3-4 года он сможет приобрести жилье по госипотеке. Для этого механизма, возможно, будет создана подведомственная организация.

В ГИК отметили, что сейчас разрабатывается нормативно-правовая база для этих механизмов. Конкретные сроки реализации пока не определены.

"Это масштабная государственная программа, и необходимо принятие документов и подзаконных актов. Это не вопрос одного дня. Еще этот процесс капиталоемкий, нужны крупные вливания и на долгосрочной основе. Привлечение средств тоже не занимает один день. Мы ведем переговоры, но иногда бывает, что планы отодвигаются", - сказал заместитель председателя правления ГИК.