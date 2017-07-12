ГИК разработала еще три варианта доступной госипотеки для бюджетников

ГИК разрабатывает новые упрощенные механизмы получения ипотеки для бюджетников. Об этом сегодня, 12 июля, на пресс-конференции сообщил начальник отдела продаж и разработки продуктов ГИК Фархад Ибраев.
По его словам, два механизма госипотеки – приобретение готового жилья и строительство индивидуального жилья – успешно работают. Но чаще бюджетники приобретают готовое жилье.
С учетом накопленного опыта ипотечного кредитования в Германии, России, Казахстане и других странах, ГИК вводит еще три новых инструмента. По словам Ибраева, они будут более лояльными и доступными для бюджетников.
В ГИК отметили, что сейчас разрабатывается нормативно-правовая база для этих механизмов. Конкретные сроки реализации пока не определены.
"Это масштабная государственная программа, и необходимо принятие документов и подзаконных актов. Это не вопрос одного дня. Еще этот процесс капиталоемкий, нужны крупные вливания и на долгосрочной основе. Привлечение средств тоже не занимает один день. Мы ведем переговоры, но иногда бывает, что планы отодвигаются", - сказал заместитель председателя правления ГИК.