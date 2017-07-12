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Facebook внедрил рекламу в Messenger для пользователей по всему миру

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Facebook запустил бета-версию рекламы в своём мессенджере для пользователей со всего мира, включая Россию. Ранее функцию тестировали только в Австралии и Таиланде. Об этом TJ сообщили представители компании.

Реклама появится у пользователей в основной папке с входящими сообщениями, её параметры будут зависеть от размера и качества экрана смартфона, а также количества тредов пользователя.

В Facebook пообещали запустить функцию для рекламодателей в течение июля 2017 года, к концу которого пользователи увидят первые объявления в Messenger. Реклама начнёт работать не сразу во всём мире: для разных регионов она станет доступной "постепенно".

Для таргетинга в Messenger используются те же инструменты, что уже знакомы рекламодателям по Facebook. Как отметил Techcrunch, реклама в мессенджере не будет учитывать содержание переписок пользователей.

В июне 2017 года основатель компании Марк Цукерберг насчитал более двух миллиардов активных пользователей соцсети. По данным Facebook, их мессенджером пользуются более миллиарда человек.

URL: http://www.vb.kg/363147
Теги:
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