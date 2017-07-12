Большая игра. Молодежное крыло СДПК настаивает на проведении праймериз

Шахматная партия с выдвижением кандидата в президенты от партии власти близится к развязке. В эндшпиле разрешится главная интрига, сможет ли пешка превратиться в ферзя. Окончательный расклад станет известен в субботу, когда на республиканском съезде социал-демократов будет выдвинут единый претендент на соискание должности главы государства.

Накануне молодежное крыло СДПК выступило с достаточно неожиданным заявлением. Юные партийцы заявили о том, что съезд не должен быть формальным, где делегаты послушно проголосуют за решение, спущенное сверху. Речь идет о выдвижении Сооронбая Жээнбекова, кандидатура которого получила безусловную и единогласную поддержку лиц, входящих в руководящий состав партии.

Судя по заявлению лидера молодежного крыла Рината Самудинова, среди рядовых членов партии есть разные мнения по поводу того, кто достоин баллотироваться в президенты, используя поддержку, доверие и бренд самой влиятельной политической организации в стране. Имеет ли место раскол, говорить преждевременно. Однако можно констатировать, что в стане социал-демократов имеются отличные мнения от того, что было громко высказано членами политсовета.

Напомним, кроме действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова о своем намерении баллотироваться в президенты заявил нынешний спикер парламента Чыныбай Турсунбеков. Причем торага Жогорку Кенеша говорил о том, что, так как не получил поддержки политсовета партии, он намерен самовыдвигаться. При этом он обронил недвусмысленную фразу: "Еще неизвестно, кому обидно: мне или другим. Мне не обидно. Я не из обидчивых".

Однако это еще не все. Ринат Самудинов рассказал о еще одном кандидате, о котором до последнего времени практически ничего не было слышно: "Старые члены партии также поддерживают Сагынбека Абдрахманова. Мы намерены предложить выбрать единого кандидата на съезде. Может быть, к нам прислушаются".

Идея проведения праймериз прямо на съезде, с дебатами и голосованием, естественно, может не понравиться старым номенклатурщикам. Обычно такие мероприятия проводятся по заранее расписанному и согласованному сценарию. Все курултаи, где выдвигались кандидаты от других партий, именно так и проходили. Сариева, Бабанова, Мадумарова, Торобаева и прочих делегатов выбирали на безальтернативной основе, при этом ораторы в своих пафосных речах превозносили их настолько, что оставалось только удивляться, по какой же такой причине эти блестящие, успешные люди до сих пор не стали президентами. Мало того, в свое время они с треском и скандалами повылетали с высоких должностей, которые занимали.

То есть молодежное крыло СДПК, фактически выступив против единоличного решения политсовета, предлагает проведение съезда социал-демократов не по сценарию, а экспромтом. Обсуждать делегаты будут не одну, а несколько кандидатур. Праймериз - это ведь открытое голосование с выдвижением нескольких политиков, выступлениями, а может быть, и дебатами их сторонников. Сейчас известно, по крайней мере, о трех претендентах, которые могут пойти на президентские выборы под флагом партии власти и имеют там определенную поддержку.

Так что предстоящий съезд СДПК несет в себе достаточно серьезную интригу. Если учесть, что Чыныбай Турсунбеков дал всем понять, что настроен на борьбу, а Сооронбай Жээнбеков вряд ли захочет просто так уступать. Праймериз, с одной стороны, можно рассматривать как выход из патовой ситуации. С другой стороны, есть риск того, что так называемая "старая гвардия" готова именно к такой форме выдвижения кандидата в президенты.

Все ли пройдет гладко? Как наверняка хотят закоренелые номенклатурщики и партийные босы. Молодежь, наверное, им спутала карты. Может быть, сейчас не самое подходящее время для политических трений и разногласий внутри партии. Впрочем, тем интереснее будет наблюдать за съездом и принятием итоговых решений.