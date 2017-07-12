Две тысячи бюджетников не смогли получить жилье по госипотеке

2 тысячи человек из списка кандидатов не смогли получить жилье по тем или иным причинам. Об этом сегодня. 12 июля, на пресс-конференции сообщил глава ОАО "ГИК" Бактыбек Шамкеев.

По его словам, 2 тыс. человек, которые были в очереди на получение жилья по госипотеке, отказались от нее добровольно. Основная причина – это низкая платежеспособность, наличие другого жилья, негативная кредитная история или другие проблемы. Также некоторые претендовали на приобретение жилья в Бишкеке, хотя сами фактически проживали и работали в других городах.

"Банк-партнер также изучает кредитную информацию, его проверяют по кредитно-информационному бюро "Ишеним" и если там гражданин в черном списке, то он не сможет получить жилье", - рассказал Шамкеев.

Около 3 тыс. человек из очереди не выходят на связь с банками-партнерами.

"Банки с ними связываются, но они не отвечают на звонки, поэтому мы просим кандидатов всегда быть на связи, не выключать свой телефон", - обратился Шамкеев.

С просьбой отсрочить получение госипотеки из-за нехватки средств для первоначального взноса обратились 1262 человека.

На сегодняшний день в сводных данных ГИК числятся чуть больше 8 тыс. человек.