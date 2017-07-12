ГИК будет строить собственные дома в регионах страны

Государственная ипотечная компания будет расширять собственный жилищный фонд. Об этом сегодня, 12 июля, на пресс-конференции сообщил зампредседателя ГИК Усенакун уулу Нуржигит.

По его словам, будут построены 6 многоквартирных домов в Оше, Джалал-Абаде, Таласе. Караколе, Токмоке, Баткене.

"Как только ГИК заработала, мы параллельно начали работу по созданию жилищного фонда, в рамках которого планируется строительство жилья эконом-класса в регионах. В областных центрах будут построены типовые дома с 30 однокомнатными и 30 двухкомнатными квартирами. Квартиры будут с учетом возможностей каждого города и иметь некую функциональность, обеспечивать комфортом. Как вы знаете, в некоторых городах нет газоснабжения, в некоторых есть, но мы будем использовать все возможности", - сказал зампредседателя ГИК.

В ближайшее время начнется строительство многоквартирных домов в Нарыне и Бишкеке. В остальных городах еще разрабатываются проектно-сметные документации, по завершении которых будет объявлен тендер.

"На финишной прямой находится проектно-сметная документация в Баткене и Джалал-Абаде, позже пройдут тендеры. В Оше процесс немного замедляется, потому что произошли некие заминки с мэрией города, но работа идет", - рассказал он.

Он добавил, что дома будут построены из монолитного железобетонного каркаса, в наружной отделке будут использованы теплоизоляционные материалы. Особые требования – высокая сейсмостойкость домов в горных местностях.