Проблемы с водоснабжением в городе Ош

Народную новость прислала Айпери Бердигуловна

В Оше, как только дождь, отключается в домах питьевая вода.

Когда Кыргызстан стал независимой страной, выделялись деньги на замену фильтров для очистки воды, но эта проблема до сих пор осталась. Миллионы людей мучаются в такую жару, потому что даже из-за моросящего дождя отключают воду на целый день, а бывает, и неделями нет в домах воды.

Призовите к ответу Горводоканал, потому что мы платим деньги за воду, на дворе 21 век. Кыргызстан богат пресной водой, но вторая столица до сих пор живет с такими проблемами. Надеюсь, на грамотный подход и решение этой проблемы.